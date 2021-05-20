本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情持續放緩，連續4日本地零確診，僅錄得一宗輸入個案。本港昨日（20日）新增一宗從印尼抵港的輸入個案，是連續5日沒有源頭不明個案，衞生署第5日沒舉行疫情記招。

昨日再有離開香港後在外地確診個案，衞生防護中心指，個案涉及一名18歲女病人，居住在薄扶林道89號寶翠園1座。她於5月5日前往深圳，本港防護中心在19日接獲廣東衞生當局通報，女子於通報當日確診。防護中心正就個案進行流行病學調查和接觸者追蹤。

袁國勇稱4歲男童屬真陽性 料有2大感染可能

日前被列源頭不明確診、就讀何文田漢師幼稚園的4歲男童（第11822號個案），早前再進行抗體及鼻咽測試，其檢測樣本結果為不確定，被懷疑是假陽性。港大微生物學系講座教授袁國勇，聯同衞生防護中心傳染病處首席醫生（流行病學）歐家榮，昨午先後到檢測承辦商金域化驗及衞生署的公共衞生檢測中心視察。

袁國勇其後會見記者時表示，2個實驗室均未見污染情況，相信該名4歲男童屬真陽性。袁提到2個可能性，分別是一月時已染疫，其後康復，又或是男童同時感染2種病毒，其後出現雙重干擾。

薄扶林寶翠園第1座須強制檢測

港府公佈，因應一宗曾於香港居住的非本地確診個案，中西區薄扶林道89號寶翠園第1座被納入強制檢測公告。另外，由於6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與COVID-19病徵相似，為謹慎起見，該6間學校亦被納入強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。

5月20日強制檢測公告

非本地確診個案曾居住的地方

任何人在4月22日至5月20日期間曾身處中西區薄扶林道89號寶翠園第1座超過2小時的人士，須於5月23日或之前接受檢測。受檢人士若在5月18至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

再次檢測的指明地方

任何人在4月25日、4月30日、5月1日或5月2日曾身處深水灣泳灘超過1小時的人士，須於5月23日或之前接受檢測。 受檢人士若在5月18至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

其他

任何人在5月720日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士， 須於5月23日或之前接受檢測。如曾身處第(1)至第(3)項指明地方的受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，則須於5月25日或之前交回收集瓶。受檢人士若在5月18至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

（1）天水圍天澤邨澤辰樓B及C翼地下神召會禮拜堂天澤幼兒園

（2）將軍澳和明苑和逸閣(A座)地下青衣商會將軍澳幼稚園

（3）樂富橫頭磡邨宏祖樓地下禮賢會樂富幼兒園

（4）大埔富亨邨第1期天主教聖母聖心小學

（5）九龍城延文禮士道39號九龍塘天主教華德學校

（6）九龍塘基堤道4號聖羅撒學校

輸入個案：1宗

●第11829號：26歲女子，無病徵，從印尼抵港，入住西營盤華美達海景酒店。

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設20多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月23日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月23日）

●尖東加連威老道100號（至5月23日）

●尖沙嘴漢口中心外（至5月23日）

●屯門建生社區會堂（至5月23日）

●中環愛丁堡廣場（至5月30日）

●黃大仙廣場（至5月30日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月30日）

●元朗安興遊樂場（至5月30日）

●天水圍天瑞體育館（至5月30日）

●大埔社區中心籃球場（至5月30日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月30日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●中環9號及10號碼頭外（至5月23日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月23日）

●北角渣華道汽車渡海輪碼頭遊樂場（至5月23日）

●小西灣社區會堂（至5月23日）

●大角嘴櫸樹街（至5月23日）

●旺角上海街557號（至5月23日）

●葵涌運動場（至5月23日）

●將軍澳寶琳貿泰路花園（至5月23日）

●觀塘反轉天橋底一號場（至5月27日）

●西營盤社區綜合大樓（至5月30日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月30日）

●沙田大會堂廣場（至5月30日）

●楓樹街遊樂場（5月22至23日）

●西貢賽馬會大會堂停車場（5月22至23日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月23日）

須接受強制檢測的寶翠園居民及工作人員

●薄扶林寶翠園第1座對出平台（至5月21至23日）

外籍家庭傭工

●中環遮打花園（5月22至23、29至30日）

●維園6號足球場（5月22至23、29至30日）

●荔枝角公園入口（5月22至23、29至30日）

●荃灣公園大河道入口（5月22至23、29至30日）

第四輪檢疫酒店名單微增至31間

政府公佈第四輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共31間，較第三輪有30間酒店增加1間，提供房間約8,500間，增加約200間房。合約期由6月20日起至8月31日。第四輪檢疫酒店當中30間亦屬第三輪指定酒店，新加入的有1間；有8間位於中西區，灣仔區有6間，九龍城區亦有5間。

政府表示，5月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第四輪指定檢疫酒店，共收到48間的申請。經評估後揀選了31間作為第四輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈第15輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月28日至6月10日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月14日至27日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月14日至27日期間值勤，則須於4月30日至5月13日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

本港疫情

●確診（截至5月20日18:15）

11,828宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多3人出院（第11765、11800、11820號個案），共11,542人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

45名確診者仍留醫，2人危殆（第6794、9907號個案）、1人嚴重（第10358號個案），其餘42人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至5月20日10:00）

大陸周三（19日）新增12宗確診個案，遼寧有1宗本土病例，而境外輸入病例則有11宗，分別為浙江5宗，上海2宗，天津、廣東、四川、陝西各1宗，另新增1宗在安徽本土，以及15宗由境外輸入的無症狀感染者。大陸累計確診病例90,920宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診2,533宗，死亡個案14宗。

外國疫情（截至5月20日09:40）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.64億、死亡人數超過341萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,302萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.7萬。印度確診人數超過2,549萬，死亡人數突破28.3萬。巴西確診人數超過1,581萬，死亡人數超過44.1萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●英國周三展開全國疫苗增強劑（booster）研究，看打「第三針」是否安全，以及能否延長疫苗保護效力。研究目標是招募近3,000名參加者，測試7種疫苗。

英國官員計劃入冬前為公眾打第三針。多個疫苗製造商及美國決策者都認為有必要注射增強劑甚至每年打針，但亦有衞生專家認為未有證據顯示有必要不斷打針。

●法國解封第二階段，藝文活動中心、餐廳酒吧與百貨公司可開門營業。同時，疫情出現好轉迹象。全國7天平均發病率已下降為10萬人中有149人確診；4月初時，這個數字超過400。醫院情況也持續緩和，全國重症患者跌至4,000人以下。過去24小時的確診人數為19,050。

路透社

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,025,149 (587,838)

印度 25,496,330 (283,248)

巴⻄ 15,815,191 (441,864)

法國 5,978,643 (108,342)

⼟⽿其 5,151,038 (45,419)

俄羅斯 4,908,794 (115,003)

英國 4,468,355 (127,956)

意⼤利 4,172,525 (124,646)

德國 3,627,777 (86,749)

⻄班牙 3,625,928 (79,568)

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