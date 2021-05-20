【本報訊】全國政協副主席兼前特首梁振英牽頭成立的803基金，要求教育局公開涉及反修例事件，被投訴專業失當教師的資料，但局方以《私隱條例》等理由拒絕。基金提司法覆核，案件昨聆訊。基金一方強調，教師不單止影響學生成長，還影響社會及國家發展，家長有權知悉資料，以便為子女挑選適當學校，屬重大公眾利益；局方反駁，公開資料有違資料收集目的，更對相關教師、學校造成標籤效應，影響互信。法官周家明押後裁決。

基金稱教師影響國家發展

803基金有限公司由資深大狀藍德業代表，透露至去年12月，局方共接獲269宗相關的專業失德投訴，涉及散播港獨思想、採用偏頗立場的材料、散播仇恨、打擊學生的國民身份認同等，當中160宗成立，已取消三名教師資格，餘下則發出譴責信、投訴信等。藍強調家長有權監察教師，確保他們教學良好，教師不單止影響學生成長，還影響社會及國家發展。

藍質疑，相關資料不屬保密性質，應根據《公開資料守則》公開；且局方從沒諮詢當事人、即涉事教師及投訴人是否同意公開，便拒絕公開，做法不合理。

代表教育局的律政司署理副民事法律專員廖冠華陳詞指，保障資料原則訂明，除非得到資料當事人同意，否則個人資料不得用於「新目的」；局方收集資料的目的是為了紀律聆訊，申請人卻基於協助家長挑選學校而索取有關資料，明顯屬於「新目的」，公開即違反原則。局方處理投訴的機制是根據《教育條例》制訂，屬保密聆訊，資料當事人即涉案教師會有合理期望相關資料不會被公開。

廖續指，申請人只關注家長利益，但局方須考慮不同持份者包括學校、教師、學生等利益，公開資料會造成標籤效應，亦影響局方與學校之間的互信。他解釋，大部份投訴成立的教師沒被取消註冊，改進後「仍適合教書」，標籤不但減低他們的改進意欲，亦影響他們的職業發展和人生，對他們不公。此外，標籤效應同時影響涉案學校以至校內未被投訴的教師等，令公眾產生負面印象。

案件編號：HCAL1969