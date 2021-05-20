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【本報訊】本報今年3月披露世界肝病權威專家、72歲港大醫學院內科學系講座教授黎青龍被港大否決續約兼職教授、6月將結束合約後，引起本港醫學界強烈反響，據悉經兩個月爭取，事件終有轉機。黎青龍近日回覆本報查詢時透露，港大醫學院將聘任他為榮譽教授，他可以繼續任教。醫學院早前已正式向教務委員會舉薦黎為榮休教授，據悉校方很大機會答允。對於今次在各界聲援下成功爭取續教，花名「仔爺」的黎直言：「我很高興能夠幾乎和以前一樣地繼續工作（I am happy to be working almost the same as previously）。

記者：于健民

港大的遴選及晉升委員會（USPC）今年初拒絕黎青龍續約兼職教授後，校方管理層更不傾向頒授榮休教授席給他。其中一個考慮因素是「仔爺」去年多番聲援公立醫院醫護的罷工行動，亦曾痛斥政府面對疫症死不封關，擔心其敢言行為影響港大。

醫學界消息指，港大醫學院一直器重黎青龍，自黎不獲續約消息傳出後，引發校內以至醫學界極大迴響，港大醫學院師生甚至發起聯署，要求港大重新考慮，結果一呼百應，增加了醫學院「游說」校方頒授榮休教授席的籌碼，據悉，校方最終傾向同意頒授榮休教授席。

薪金或比兼職講座教授低

港大醫學院近月已正式提呈由港大校長張翔任主席的教務委員會，舉薦黎青龍為榮休教授；但礙於黎的兼職教授合約6月才到期，港大最近才開始處理相關行政程序。

1971年加入港大醫學院內科學系工作的「仔爺」，前年70歲時跟隨港大教員的退休規定，轉為兼職教授，據報薪金由全職時的廿多萬減至約5萬元。「仔爺」日前以電郵回覆本報查詢時證實，仍待確認頒授榮休教授席；他透露，內科學系將聘任他為榮譽教授，辦公室、秘書服務維持不變。據了解，榮譽教授的薪金，可能比兼職講座教授更低，主要收入仍來自瑪麗私家門診的診症。被問到對於今次職位、合約上的變動有何感受時，黎青龍直言：「我很高興能夠幾乎和以前一樣地繼續工作。」

黎青龍今年初得悉港大有意不予續約時，曾表示相信大學的決定與政治無關，只因他年過70，一般而言難獲續約。他當時稱自己心願是可以繼續教書，即使免費義教也可考慮。

翻查港大醫學院內科學系網頁，現有五位榮休教授兼榮譽臨床教授，包括內分泌科楊紫芝、腎科黎嘉能、胸肺內科林華杰、血液及血液腫瘤科陳棣光及梁憲孫，他們都是所屬專科的權威專家。若黎青龍獲頒榮休教授，將成為第六位。本報已向港大查詢未獲回覆；港大醫學院則沒有回應事件。