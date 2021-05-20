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澳門學生發起黑衣黑口罩悼念

51分鐘前
■澳門學生關注組聯盟發起「全城黑衣黑口罩」行動，呼籲澳門市民6.4當日以黑色為記悼念六四。澳門學生關注組聯盟fb圖片

【本報訊】六四事件32周年，有傳北京嚴禁悼念，香港和澳門的民間團體都尋求狹縫中傳承燭光的方法。在澳門，有學生團體發起「全城黑衣黑口罩」行動，呼籲澳門市民6.4當日以黑色為記悼念六四，捍衞歷史真相。主辦活動的「澳門學生關注組聯盟」向本報表示，面對政府以疫情打壓，希望以不同方式紀念六四。

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盼以不同方式繼續紀念

澳門民主發展聯委會去年向政府申請舉辦六四燭光集會被拒，澳門學生關注組聯盟向本報表示，今年六四集會應該無法如常舉行，但紀念六四仍有重要意義，「六四在中國歷史中一直都是年輕人爭取民主自由的象徵，但是在中國大陸，六四成為了禁忌字。作為一個澳門人，生在這片還能說六四的土地，有義務去捍衞這種精神」，學盟希望以不同方式繼續紀念六四，6.4前或會擺街站向市民派黑口罩，即使今年治安警再度拒絕「民聯會」的燭光集會申請，學盟的全城黑衣黑口罩行動依然繼續。

據學盟facebook簡介，學盟由澳門多所中學以及大學的學生組成，關注議題包括學生權益、民主、人權、文化，性傾向等，希望團結澳門人，守護和關注澳門的公民社會發展，今年2月成立，暫時未舉行過公開活動。

澳門六四事件悼念全城黑衣黑口罩
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