上文提及進食營養補充劑縱使聽起來有一定的邏輯基礎，但在較嚴謹的臨床科學驗證下，往往並沒證據支持其價值。

你可能聽說過，服食約400微克的葉酸補充劑（Folic Acid Supplement）有助婦女於懷孕前至懷孕的首三個月預防貧血，也有助避免胎兒患上神經管缺陷。但這種補充劑也可預防中風、心臟病嗎？其中有一種頗盛行的說法是人體血液中一種胺基酸叫「同型半胱胺酸」（homocysteine），當水平過高的話，便會增加患上心血管病的機會。因此，其中一個簡單的想法，就是透過服用葉酸補充劑來改善體內的同型半胱氨酸水平，減低發病率。

然而，值得留意的是，2010年有一份刊登在Archives of Internal Medicine 的綜合分析（Pooled Meta-analysis），數據涵蓋八份大型、隨機、安慰劑對照試驗，共涉及37,485名測試者。研究結果顯示，縱然使用維他命B （葉酸是其中一種維他命B）補充劑降低25%的同型半胱胺酸，不論對於心血管病發病率、癌症發病率、死亡率，均沒有產生實際影響 （沒有幫助也沒有增加風險）。事實上豐富的葉酸可在菠菜、西蘭花、葵花籽和雞蛋中找到，所以若希望補充身體需要的葉酸，更理想的方法可能是從食用這些天然食物中攝取。

你也應該留意到不少有關奧米加-3脂肪酸產品的廣告，傳統觀念一般認為服用這類補充劑有益健康；但有實證嗎？下文討論。

譚智勇教授 香港中文大學眼科中心總監