政府將研究降低接種年齡門檻，消息指當局期望能在暑假前取得足夠科學數據，以跟隨外國做法，將適合接種復必泰疫苗的年齡降至12歲。疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今早表示，正進行青少年打疫苗研究，年齡降低至11歲，分別接種BioNTech及科興，收集有關接種後反應及抗體反應，料有關研究結果最快七月下旬公佈。

劉指，大學研究比藥廠單方面公佈數據較易令市民有信心，他指現時香港疫苗接種率低，因為市民信心不足所致，又建議疫苗接種率達到七至八成學校可全面復課，甚至可以毋須戴口罩。

公務員事務局局長聶德權表示，政府已要求藥廠提供相關資料及數據，讓專家顧問委員會審視及評估是否可降低接種年齡。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今早接受電台訪問表示，兩周前（本月8日及15日）開始首輪青少年疫苗接種研究，分別招募100名青少年打BioNTech、100人打科興，希望能於最短時間取得疫苗接種安全數據，包括針後反應、抗體及T細胞反應，再呈交政府，望促進政府盡快將接種年齡門檻降低。

已接種BioNTech首針青少年副作用輕微

劉宇隆指，參與研究的青少年每日均須呈報針後反應，30多位已接種BioNTech首針青少年均只是於接種的部位輕微痛楚及感疲累，未有發燒或發抖等症狀。他預料第二針反應會較為強烈，應與成年人差別不大。

他又指，根據藥廠提供之數據，青少年針後約不足兩成人會有發燒、發抖等症狀。至於其研究，最快要到下月底才能為120人打齊BioNTech，約7月中下旬才有相關數據；科興則約8月左右有結果。

劉宇隆認為，由市民比較信任的大學所做之研究，比藥廠更具說服力，他指考慮邀請打齊針的青少年舉行祝捷會，向公眾分享感受，「研究唔單止攞安全數據同反應數據，而係話畀香港人聽，我哋係得嘅！」希望可以說服更多人接種。

以全面復課毋須戴口罩作接種誘因

但劉亦承認，即使降低接種年齡，「進度唔會幫好多」，因18歲以下青少年佔全港人口約9%、即只有六、七十萬人，指研究目的是「與青年人有溝通」，「令佢哋明白疫苗接種到七成嘅意義」，又指如政府下調年齡門檻，希望屆時每間學校能「由下而上」，讓學生作小組討論應否接種疫苗；他指根據其過往教學經驗，「通常做完一兩次（小組討論）之後，本來唔打嘅都會打。」又期望有教會背景的中學，其宗教領袖可以發揮作用，令年輕人主動思考打針。

劉宇隆又建議，疫苗接種率達到七至八的學校可以全面復課，甚至可以毋須戴口罩，其他未達標的學校則只能維持半日面授課堂，全部人仍要戴口罩。他認為必須要區分到主動參與接種疫苗的學校，認為如果沒有區分，學生和校方就會欠缺動力接種疫苗。

崔俊明料港府最快本月底降低接種門檻

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則料港府最快本月底降低接種年齡門檻，因為美加分別於本月批准12至15歲青少年接種，認為港府「應該100%」會公佈有關安排。他又指，青少年反而可以為仍在猶豫是否接種的成年人「做榜樣」。

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