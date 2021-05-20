【本報訊】警方去年12月搜查旺角「黃店」餐廳桔梗，聲稱搜出懷疑伸縮棍、橫額、防毒面具等，並拘捕兩名負責人，其後兩人於2月踢保。至本周一警方致電兩名負責人預約拘捕，至昨晚警方稱已再拘捕二人，二人合共被控一項藏有攻擊性武器罪及一項藏有工具可作非法用途罪，案件下周五（28日）在西九龍裁判法院提堂。

昨晚桔梗如常開門營業，記者就兩位負責人再被拘捕及被控一事致電查詢，店員只以「無可奉告」作回應。今次再拘捕事件源於去年12月4日晚上，警方突擊搜查桔梗，稱在巡查時在店內發現懷疑伸縮棍及盾牌各一、頭盔及防毒面罩各15個、兩件反光背心、三個護目鏡及一些橫額，以涉嫌管有違禁武器及藏有工具可作非法用途拘捕兩名負責人，分別25歲姓沈、29歲姓王男子。

踢保後早前被預約拘捕

其後二人今年2月成功踢保，即拒續保釋，當時更交出店內閉路電視片段，認為未有任何新證據，證明警方搜到的物品屬於店舖負責人或是店舖私人物件。

本月17日，其中一位負責人收到警方通知預約拘捕，他與另一負責人需在本月18日自行到警署，估計與去年12月4日被指涉嫌管有違禁武器及藏有工具可作非法用途有關。

昨日警方再拘捕該兩名男子，他們合共被控一項藏有攻擊性武器罪及一項藏有工具可作非法用途罪，案件將於下周五（28日）在西九龍裁判法院提堂。