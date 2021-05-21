衞生署公佈最新的疫苗安全監察報告，指出從疫苗接種計劃開始至本月16日，衞生署共接獲73宗接種疫苗後出現面癱的報告，經專家審視後當中8宗不屬面癱，餘下65宗個案中，有34宗是接種中國科興滅活疫苗。專家留意到接種科興疫苗後出現的面癱報告，初步分析表示兩者可能有潛在關聯。

疫苗安全監察報告指出，接種疫苗後出現面癱的個案有輕微上升，於4月19日至5月2日錄得16宗，於5月3日至16日錄得20宗。從疫苗接種計劃開始截至本月16日，衞生署共接獲73宗懷疑面癱報告，經專家審視後，其中8宗被判斷為不屬於面癱；餘下65宗個案涉及39男、26女，年齡介乎20至87歲。有34宗曾接種科興疫苗，有31宗接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗。

接種科興疫苗後出現面癱的病人年齡較大，中位數介乎50至59歲，而接種BioNTech後出現面癱的病人年齡，中位數介乎40至49歲。

專家留意到接種科興疫苗後出現面癱的報告，初步分析表示兩者可能有潛在關聯，已邀請香港大學作進一步研究。根據醫管局的數據，2018、19及2020年16歲以上人口中，每年由2月26日至5月16日平均有365.3宗面癱新症。

康復者可打一劑疫苗 毋須網上預約

另外，政府今日（21日）公佈，由即日開始將陸續透過電話短訊，通知已康復但未曾接種疫苗的COVID-19確診患者，可到各社區疫苗接種中心或私家診所接種一劑疫苗，而醫管局亦會向準備出院的康復者派發接種疫苗的資料概覽。

康復者可以直接攜同相關電話短訊或資料概覽，在建議接種日期後向任何一間社區疫苗接種中心或私家醫生查詢和安排接種，毋須於網上預約。

政府指出，康復者在接種一劑疫苗後14天，可獲視為完成接種疫苗，其紙本及電子疫苗接種紀錄亦會特別安排反映此情況。如康復者在出院後已接種一劑疫苗，並已預約接種第二劑，政府會為他們取消第二劑的預約。政府表示，專家顧問建議康復者如欲接種BioNTech，應等康復出院最少90日後才接種；欲接種科興者，則應待出院至少180日後接種。

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