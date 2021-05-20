【本報訊】因初選案被指違反國安法的前立法會議員朱凱廸，宣佈結束其新界西團隊，日後亦不會繼續參政。朱的社交網站發文指，朱凱廸「不會忘記與各位戰友一起奮鬥的美好時光」。

早在2016年立法會選舉，朱凱廸的助選團改名為「朱凱廸新界西團隊」。前年區議會選舉，連同朱凱廸在內，共有12名候選人以「朱凱廸新西團隊」名義參選，結果九人當選為區議員，包括後來也因為初選案被控違反國安法的荃灣區議員岑敖暉。

丁仕元辭區議員：難施展抱負

自本月起沒有新帖文的朱凱廸facebook專頁昨日發文，表示朱身負六宗刑事案件，包括涉國安法顛覆國家政權罪案，「相信有一段長時間（朱凱廸）都不得自由，之後亦不會繼續參政」，故「經徵詢成員意見後，阿廸決定結束『新西團隊』。」帖文最後寫道：「阿廸不會忘記與各位戰友一起奮鬥的美好時光，祝大家平安。」

另外，沙田區議員丁仕元昨於facebook專頁發文，自言小學四年級起參與「愛國民主運動」，聲援北京學運大遊行，「由民間參與再到加入從事政治工作，已有32個年頭」，又重提前年區選一役，他強調「我們經歷了一場公平、公開、公正的選舉，這是民意的彰顯，民主的體現」，惟現在的香港「已非我所熟悉的地方」。他認為「在政治制度的改變下，出任區議員已經不能暢所欲言地為香港市民服務及發聲」，作為負責任兒子、丈夫、父親，無法再以從政施展抱負，也不想家人終日活在惶恐中，所以辭去區議員一職，「今後以一名普通市民的身份，尋找自己的新生活」。

丁仕元表示，選擇在區議員宣誓法例生效前辭職，因為他希望完成本年度上半年的會期，並且「五二零在華人文化中亦有『我愛你』的意思，想借此表達自己對香港的熱愛及各位支持我的選民的愛戴」，他指「520」亦似廣東話「唔要你」，「代表我對香港現行政治制度的不滿」。最後他表示辭職由下月1日起生效，屆時其辦事處和社交網站專頁都會關閉，勉勵外界「老兵不死」、「香港人，加油」。

一度因民主派初選被還柙，之後獲准保釋的柯耀林，昨透過facebook專頁宣佈決定宣誓。他覺得「雖然時勢艱險，政府對區議會運作越趨收緊」，不過他仍會「堅守崗位，繼續守護社區」，所以決定宣誓，「希望可以繼續服務市民，完成餘下任期」。

宣誓條例今刊憲生效

港府昨發新聞稿指，特首林鄭月娥昨已簽署涉區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》，今日正式刊憲生效。林鄭稱，今次修例是「為維護『愛國者治港』原則踏出重要一步」。連同昨宣佈辭職區議員，全港452個議席中，民主派的389個議席，有至少40席因為相關區議員被DQ、判監逾三個月、辭職、還押或者拒絕宣誓而懸空。