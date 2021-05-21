繼中文大學早前要求學生接種疫苗或定期檢測方向獲安排宿舍，科技大學發電郵「鼓勵」師生在9月新學期前接種疫苗，如因醫學理由不能打針，須定期檢測並向校方提交報告，惟未有交代師生不打針不檢測會有何後果。科大學生會批評要求無稽，質疑校方是「跟風」迎合港府要求。

外判商若未接種亦須交報告

科大校長史維與多名高層聯署向師生發電郵，指為回復正常教學和校園活動，校方「鼓勵」（encourage）所有學生及教職員，以至在校園工作的外判商，在9月新學期前接種疫苗，如任何人因醫學理由未能接種，將被要求定期進行病毒檢測，並要向校方提交報告，有關檢測和報告的詳細要求將於稍後公佈。

電郵續指，校方已準備好協助師生接種疫苗，並正與政府商議，安排到校接種服務。師生若在滿足上述要求上有財政困難，大學亦將提供協助。

學生會批評校方要求無稽

科大學生會發言人麥嘉俊批評校方要求無稽，指不少人在接種疫苗後出現不良反應甚至死亡，情況令人感到不安，亦不知疫苗對變種病毒是否仍有效，不少同學都對接種疫苗抱持觀望態度。他質疑校方像是看到中大做法後，「跟風」迎合港府要求。

本報向科大查詢將如何處理未有打針或檢測的師生，以及他們能否回校上學上班等，科大發言人未有正面回應，僅稱詳情稍後公佈。

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