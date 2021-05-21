港府突然以政治原因停運駐台經貿辦，有在台讀書的港人批評停運理由不合理且無謂，亦令在台港人得不到幫助，亦憂慮將來港台會完全中斷聯繫。一直關注港人的台灣基督長老教會濟南教會牧師黃春生則反問援助最多港人離開香港的，是英國、加拿大等國家，為甚麼港府不是關閉駐英國、加拿大這些國家的辦事處？

在台讀書的港生何先生向《蘋果》表示，駐台經貿辦原意是要協助在台港人，如果出於政治原因而中斷這個平台，「令在台灣嘅香港人有咩事都幫唔到，很可惜。」他又認為港府關閉駐台經貿辦的理由不合理且「有啲無謂」：「如果你（港府）唔like佢（台灣）所謂嘅粗暴干預，咁你咪去寫抗議信、公開聲明譴責，鬧多兩句又好。」

他去年9月來台灣讀書，剛抵埗時，駐台經貿辦曾邀請所有在台港生食飯，但之後就再未聽聞有任何活動，他認為關閉駐台經貿辦對港生影響輕微，但對在台灣經商的港人，遇上困難可能無法求助。

何先生又擔心港台關係會進一步惡化，台灣駐香港的「台北經濟文化辦事處」會成下一個被開刀的目標，一旦關閉，會影響有意到台灣定居或留學的港人，港台會「完全斷聯繫」。

台灣基督長老教會批停運理由「說不過去」：最多港人出走目的地是英國

一直關注港人的台灣基督長老教會濟南教會牧師黃春生則對《蘋果》表示，對於港府的說法感到莫名奇妙，他指，台灣的政府一直按程序來辦事，反而援助最多港人離開香港的，是英國、加拿大等國家，它們甚至有提出專案幫助港人，對比起台灣，港人要得到這些西方國家的居留權容易得多，而最多港人出走的目的地也不是台灣，反而是英國，他反問為甚麼港府不是關閉駐英國、加拿大這些國家的辦事處，「如果要跟台灣斷絕聯繫，是因為這個理由，我覺得說不過去」。

黃春生說，自己在台灣從事宗教、人道工作，留意到政府並沒有為港人修改法律，反而移民政策收緊了，「要來台灣不容易，台灣政府也沒有修法，台灣政府沒有改變現狀」。他指，民主、自由、人權這些都是人類共同的核心價值，自己在台灣的工作都是幫助、關心有需要的人，當中也包括從中國大陸或其他地方逃往台灣的難民，「他們受到政治逼迫，我們都有義務盡我們的力量去做一些微薄的關心」。他呼籲香港的統治者反思為甚麼那麼多港人會離開香港。

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