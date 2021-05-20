【本報訊】前年11月18日中環「和你Lunch」活動中，逾百名示威者聚集堵路，其間一名年近七旬的老翁在場與示威者交談，又斥責清理路障的途人。老翁昨承認非法集結罪，求情透露他疑患有認知障礙症，更因本案患上焦慮症及適應障礙症。辯方表示，當日被告因擔心年輕人，才以慈父心態到場勸退，從沒使用暴力。惟裁判官鄭紀航（圖）指示威者會攻擊勸退的人，質疑被告的說法，認為違反常理，明言不信他敢上前勸人離場。案件押後至今早判刑，其間准被告保釋。

鄭紀航：會遭示威者襲擊

被告梁榮光（67歲）昨承認非法集結罪，辯方求情指，當日聚集的人群中有不少穿西裝的白領人士，包括被告，反映示威者沒打算掩飾身份。被告當日在上環上班，去中環吃午飯時，發現街上有很多年輕人，故上前與他們傾談，其間用手指向不同方向，用意是勸年輕人「返屋企」。控方亦同意，沒證據顯示被告曾指揮示威者的行動。

惟鄭官指被告的做法不合乎常理，因示威者會攻擊勸退的人，他質疑：「如果係咁，佢（被告）都有份俾人打到㗎喎！」辯方回應指，一般是清除路障的人才會被「私了」，單是勸人離場並不會受襲。鄭官不接納解釋，表明不相信被告面對大量示威者時，竟敢上前勸退。

鄭官又引述案情指，被告向清理磚頭的途人大罵「呢度香港嚟㗎！Get out啦！仆街」及「走啦！有狗嚟喇」。辯方承認，被告這種行為會助長非法集結，需負上共同參與的刑責。

辯方又呈交多封求情信，當中被告撰信指，自中五畢業後投身社會，一直奉公守法，當日因擔心年輕人，才會不自覺地留在現場。他被捕後感焦躁不安，最近更確診患上焦慮症及適應障礙症。

妻女則表示，被告患有幽閉恐懼症，因擔心定罪後會遭單獨囚禁，故時常失眠。妻女承諾日後會多加提點被告，讓他明白疼惜年輕人時，亦要考慮自己的能力。社工則透露，被告的表達能力及理解能力差，懷疑患有輕至中度的認知障礙症。被告過去沒參與示威活動，僅透過新聞了解反修例事件，當日以慈父心態到場，現感後悔。

辯方強調，被告年邁，監禁將嚴重打擊其心理及身體狀況，冀法庭念及他在開審前認罪，可給予四分之一刑期扣減。惟鄭官反駁指，減刑幅度須視乎被告何時通知法庭會認罪，而被告於本周二下午才通知。

案件編號：ESCC2202/20