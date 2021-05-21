本港疫苗接種計劃自2月26日開始，至周五（21日）已經是第85日，而每到周末數字都會回升，周五接種中國科興滅活疫苗及德國BioNTech復必泰mRNA疫苗都有上升，其中科興的接種數字約9,800人，是5月最高的數字。但有一名52歲男子周四接種第一針BioNTech後失去知覺送院，情況嚴重。

政府周五公佈的疫苗接種數字，累計已接種2,081,100劑疫苗，當中約1,227,100人接種第一針，包括約700,100人接種BioNTech，另外約527,000人接種科興。至於完成兩針人數為約853,900人，當中約465,600人接種BioNTech，餘下約388,300人接種科興。

而周五共有約30,700人接種疫苗，約9,800人接種科興，是自4月30日之後最高數字，打第一針及第二針的人數分別有5,100人及4,700人。而另外約20,800人接種BioNTech，數字亦是本周最高，打第一針及第二針的人數分別有8,800人及12,000人。另外周五有約12,600人預約接種疫苗，當中約4,500人預約科興，約8,100人預約BioNTech。

10人針後不適2人留醫 51歲婦打完科興短暫腦缺血

另外，周四共有10人接種疫苗後不適送院，當中3人接種科興，另外7人接種BioNTech。而其中有7人已經出院，另外1人擅自出院，餘下留院2人，當中1人情況嚴重。留院的兩宗個案，分別為52歲男子，在西灣河體育館接種首針BioNTech後失去知覺，於5月20日上午9時06分送往東區醫院留醫，情況嚴重。至於另一留院者為51歲女子，在官涌體育館接種首劑科興後，出現短暫腦缺血，於5月20日上午11時50分送往伊利沙伯醫院，情況穩定，須留院觀察。

而擅自離開醫院的為60歲男子，於荃景圍體育館接種第二劑BioNTech後出現高血壓，5月20日下午5時08分送往仁濟醫院後，情況穩定，男子經診症後未有遵從醫生勸告自行出院。另外7人打針後分別出現胸口痛、噁心、出現嘔吐情況、抽搐、暈眩、右邊臉部及眼部抽搐等須送院。

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