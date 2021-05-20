【本報訊】梁凌杰的遺物中，有一排10粒膠囊藥丸，包裝寫上「Codipront」，當時已有七粒被服用。政府藥劑師昨供稱，該藥須由醫生處方，一般用於止咳，如服用過量會有頭暈、心悸等情況，但法醫引述梁凌杰的毒理測試報告則顯示，梁的體內沒有酒精、常見藥物或毒品等異常發現。法醫報告並指，梁因多處受傷致死，與高處墮下造成的傷勢脗合，並推斷梁墮下時右邊身最先着地，故右身傷勢較重。

遺物有處方藥丸

衞生署藥物辦公室藥劑師黎名芷解釋，指撿獲的藥物每顆含有30克可待因及10克苄苯醇胺（phenyltoloxamine），該藥物須由醫生處方，一般用於止咳，正常服用劑量為每日兩次、每次一粒；若單次服用七粒該藥丸，則屬嚴重過量用藥。黎指出，病人服用該藥丸後會感到心悸、作嘔、頭暈或昏昏欲睡，但不易令人上癮，亦不常使人煩躁不安。她無法判斷梁有否服食過量藥物及對其影響。

法醫林偉國昨出庭解釋梁凌杰的解剖報告，指梁因多處受傷致死，並無刀傷等可疑傷痕。惟梁右邊身傷勢較重，故法醫推斷他墮下時右邊身最先着地。報告又指，梁全身有多處瘀傷和擦傷，左右肋骨、脊骨、胸椎和盆骨有多處骨折，肝腎多處撕裂。另外，梁的頭顱有深層瘀傷，惟頭骨無骨折，顱內亦無出血。

案件編號：CCDI481/19