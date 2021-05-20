【本報訊】前年11月2日民主派區議會候選人舉辦選舉聚會，同日警方突擊搜查灣仔一個Airbnb單位，撿獲138支汽油彈及半製成品，並拘控五名男女，案件昨續審。當日協助處理案件的O記警員供稱，警方在大廈內發現五名被告後，將他們押返涉案單位調查，其後短暫帶他們到後樓梯。法官葉佐文追問下，發現鑑證人員當時正在單位內拍攝證物及被告的個人物品，質疑警員為何要刻意押走被告：「等佢（被告）專登睇唔到呀？咁咪做乜都得？咁你哋放咩喺度影相，佢哋點知呀？」

隸屬俗稱O記的有組織罪案及三合會調查科警員12665張建成，昨供稱當天先在堅拿道西冠景樓2樓一間餐廳附近的男廁廁格內，發現並處理第三被告丘建威，其後到同層升降機位置處理另一名穿紅色風褸和赤腳的被捕人士，即首被告鄭錦輝。張聲言鄭身上有汽油味，而案件涉及揮發性汽油物品，為避免鄭的雙手受干擾，他遂將其雙手分別套上紙袋。

紙袋無驗出易燃物質

辯方指該紙袋經化驗後沒有驗出易燃物質，控方指昨向辯方再呈交一份新專家報告，顯示「冇結果唔代表有掂過或冇掂過」汽油。葉官稱：「咁咪即係證明唔到有囉，你記住個舉證責任係邊就得嘞。」

張供稱下午3時至晚上9時行動期間，有10至20名同袍進出涉案單位，五名被告曾一同被押進單位內。首被告在單位內逗留共三個多小時，當中有20分鐘被張押到後樓梯。張則在單位內撿取首被告的31項個人物品，鑑證科人員到場拍照取證後，他押首被告回到單位內，確認屋內的個人物品。

葉官核對警方及各被告進出單位的時間，發現鑑證人員於單位內拍攝證物及被告的個人物品時，一眾被告遭警方押到後樓梯，至拍照完畢後才被押返單位內。葉官質疑：「我唔明點解影相要押走佢。等佢專登睇唔到呀？咁咪做乜都得？咁你哋放咩喺度影相佢哋點知呀？」

署理助理刑事檢控專員張卓勤回應：「影相先離開啫，佢哋一路都喺度。」葉官不滿道：「影相咪緊要囉！𠵱家就如數家珍咁（展示證物相片）！留返喺度咪得囉。點解要使走佢哋影相呢？你哋有咩解釋？」 主控僅稱明白法官疑慮，並指將會為作供的證物警員補充書面口供以解釋事件。

本案共有五名被告，其中三人鄭錦輝、丘建威及黃建棋否認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，餘下一男一女早前已認罪。審訊今續。

案件編號：DCCC97/20