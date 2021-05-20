在澳洲總理莫里森認同中國的制裁是舞獅表演的言論曝光後，歐洲議會昨晚又就凍結《中歐全面投資協定》的審議及討論進行表決，反制中國對歐盟實體及歐洲議會議員的制裁。無論中國是百年前的睡獅或醒獅，是美國媒體所稱的「紙龍」，還是自認的「戰狼」，《中歐全面投資協定》的擱淺，顯示不管中國試圖以何種形象、何種手段利誘威懾，都不可能在世界上橫行無阻。

「醒獅」曾成民族主義符號

中國官方近年反擊美歐輿論批評時，最常見的用語就是中國不再是百年前的中國，一副洗刷了百年恥辱的姿態，尤以楊潔篪、王毅今年3月在美國阿拉斯加與布林肯、沙利文舉行「2+2」會談時16分鐘的爆肚發言為最，「中國人不吃這一套」的金句更成為無數二次創作的素材。《華盛頓郵報》的評論稱，這是拜登政府首次領教了中國「戰狼外交」作風。

中國外交部發言人華春瑩去年12月在回應德國媒體指摘中國推行戰狼外交a時，曾豪言中國為了維護國家的利益尊嚴，「就做戰狼又何妨」。她雖然引迪士尼動畫《獅子王》為例，指辛巴在各種懷疑、責難、打擊當中成長和成熟起來，但最終沒有用獅子王形容中國，反而認同戰狼外交之說。

中國雖有龍的故鄉之說，但在20世紀之初，清末的民族主義者寧可選睡獅為中國的象徵，也不選已成為腐朽朝廷象徵的龍，更假借拿破崙之口說：「中國是一隻沉睡的獅子，一旦它蘇醒過來，必將震撼世界！」1990年代中國崛起後，「醒獅」一度成為洗雪百年外交恥辱的民族主義符號，直到2015年橫掃中國票房的電影《戰狼》問世，「戰狼」開始取代龍、獅，成為中國的圖騰，戰狼外交更成為習近平新時代外交的主旋律。

西方國家在關注中國的戰狼外交時，其實並沒有忘記中國的龍或獅形象。中共一直稱美帝是「紙老虎」，而最新一期《大西洋月刊》就刊出〈中國是條紙龍〉的文章，指所謂中國即將在經濟、軍事和科技上超越美國的說法，是被嚴重誇大了。中共官媒《環球時報》的評論曾稱澳洲是「紙貓」，而澳洲傳媒近日報道，澳洲總理莫里森認為，中國對澳洲的貿易制裁是傳統舞獅，只表演不咬人。

「戰狼」殺敵八百自損一千

不過，舞獅表演不咬人，戰狼是會咬人的。中澳關係自去年以來持續緊張，中國禁止進口的澳洲商品清單越拉越長，至本月6日中方更宣佈無限期停止與澳洲戰略經濟對話機制下一切活動。中國外交部發言人趙立堅說，澳方不能指望一邊背信棄義、破壞合作，一邊假扮無辜、甩鍋推責。

會咬人的醒獅、戰狼，不只與澳洲、美國打貿易戰，對美國、歐盟的實體和人員的制裁也不手軟。然而，戰狼外交不乏殺敵八百、自損一千的例子。前年5月推翻中美貿易談判初步協議如此，去年硬銷港版國安法如此，今次制裁歐洲議會議員也是如此。

去年底，中歐結束七年多的談判達成《中歐全面投資協定》，本是中方為聯歐抗美作出重大讓步的結果，只待歐洲議會和成員國批准。孰知，歐中因新疆問題相互制裁，中方更直接針對歐洲議會議員，結果本已咬上釣餌的歐盟在議員施壓下，可能不得不選擇脫鈎，在對華政策上要與澳洲、日本一樣，跟隨美國的步伐。中共為迎接建黨百年贏了面子，輸掉的是戰略。

李平

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