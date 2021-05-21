涉及區議員的宣誓條例今日正式刊憲生效，再有區議員宣佈已經請辭，中西區區議會的公民黨黃健菁，宣佈辭職，下月1日起不再參與政治活動。患上情緒病的中西區區議員何致宏亦已辭職，正式離職日期為下周四（27日）。

前年勝出中西區堅摩選區黃健菁今在Facebook宣佈，自去年起身體狀況欠佳，醫生早在去年12月建議她必須暫停工作專心休息，惟因公務繁忙令身體狀況一直未有改善，因此已辭任區議員，辦事處於下月1日關閉，她同日開始不再參與政治或地區活動，冀區內街坊、戰友及黨友體諒。

任職獨立理財顧問的政治素人黃健菁，因前年反修例運動後決定出選堅摩，成功踢走在該區盤踞25年的民建聯，她於去年加入公民黨。

中西區區議員何致宏亦在Facebook宣佈已辭職，正式離職日期為本月27日，辦事處已於日前結束。何指，香港的一切已變得不一樣，他形容現時環境下進行政治工作需要承受極大壓力，「軟弱的我就患上情緒病，需要暫時離場。未能完成任期對我來說是一大遺憾，亦有負各位街坊所望，但也希望各位能夠諒解」。何在2019年擊敗民建聯楊學明，取得議席。

兩人辭職後，原本有15名區議員的中西區區議會，現只餘10人，許智峯已流亡澳洲、許的「拍檔」吳兆康亦於上月宣佈辭職，正在還柙的梁晃維本月初亦宣佈辭職。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）