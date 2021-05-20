【本報訊】現代教育前中文科補習天王蕭源透過兩名擔任中學文憑試（DSE）主考員的教師朋友及監考的妻子，偷步取得中國語文科說話及寫作試卷試題，然後於網上公開。四人經審訊後僅蕭妻脫罪，蕭及友人則串謀瀆職罪成，分別判監8至14個月。蕭源與其中一名主考員不服定罪，向高等法院提上訴，昨遭法官黃崇厚駁回，蕭就刑期上訴部份得直，惟兩罪總刑期不變，維持14個月，須即時服刑。

上訴人包括原名蕭志勇的蕭源及考評局前主考員張國權。蕭就兩項串謀公職人員行為失當罪被判入獄14個月，張則就一項相同罪名判監八個月，兩人均獲准保釋等候上訴。

官︰打擊公開試信譽

黃官在判詞中指，控方案情不只是針對被告洩密，而案中所述的失當行為嚴重，涉及瀆職和影響公眾信心，以本案罪行提控合理有據。針對定罪上訴，黃官指張和另一名被告吳宏樑是主考員，雖非政府僱員或代理人，但也有責任保障考試公平公正。他們向蕭披露試題及評分準則，有違合約責任，亦構成濫用公眾利益，屬行為失當。

黃官亦指，蕭在案中必然知道張和吳不能在仍有考生未開始考試前，便向他透露試題和評分準則，認為定罪穩妥，駁回上訴。

刑期方面，黃官認同原審裁判官指罪行打擊本港公開考試的信譽，動搖他人對文憑試公正性的信心，有相當嚴重性。黃官又指蕭從事補習業，必在事件中獲得實質利益，但若張沒有參與其中，也不能成事，判蕭的刑期上訴部份得直，但總刑期仍維持原有的14個月，張的刑期上訴則駁回。而在審訊後脫罪但不獲發還訟費的蕭妻蔡怡，就訟費命令的上訴獲判得直，可取回原審及上訴訟費。

案件編號：HCMA112/20