稅務局女文書助理被指於2016年2月兩度在未獲授權下，登入稅務局中央電腦系統，查閱前夫的債主資料，被控兩項不誠實取用電腦罪。惟案件經審訊後，暫委裁判官陳志輝今裁決指，女被告任職的組別無任何人出庭作供，法庭無從得知被告的工作分配及分工安排等，在缺乏對其工作範圍的認知情況下，認為案件存有疑點，裁定兩項罪名不成立。

被告黃綺芳（55歲）案發後已停職，被控兩項目的在於使自己或他人不誠實地獲益而取用電腦罪。控罪發生於2016年2月17日和2月19日，地點在灣仔稅務大樓。

控方沒傳召證人講述被告的工作分配

陳官裁決指，證據顯示女被告任文書助理，負責影印、寄信及文件備案等工作，但同時獲發賬户及密碼作登入使用，可以查看納稅人資料。本案的核心在於，控方並無傳召該組別的證人作供，因此法庭無從得知女被告工作的組別如何分配工作，認為控方舉證未能達至毫無合理疑點。

事主陳耀智於聆訊時供稱，2013年透過朋友認識被告的前夫黎金雷，為對方的生意做融資，並借出200萬元予黎。後來黎沒還款，陳於是找內地「朋友」向藏身內地的黎追數。及至2016年，陳突然收到黎的WhatsApp，約他和妻子到二人所住地區飲咖啡，但陳從沒向對方透露妻子的英文名和地址。陳問黎如何得知兩人的資料，黎謂：「你唔記得我老婆喺邊度做嘢咩？」陳記起黎提過被告於稅局工作。其後陳向私隱專員公署投訴。

總行政主任稱不知道被告是否獲授權

案發時在稅局負責電腦系統的高級管理經理王福元（譯音）確認，被告的員工編號曾於2016年2月至3月期間，兩度登入系統並提取兩名納稅人的個人稅務資料，包括身份證號碼、住址、婚姻狀況，個人及配偶的稅單、收入來源、薪金收入、股票物業財產等資料。

惟事發時任職稅局總行政主任的梁迅慈指出，她曾在2018年12月向警方表示，因事隔太久，故稅局無人知道被告或其他職員有否應要求或批准登入系統，翻查或修改兩名涉案納稅人的資料。她亦不知道被告的電腦有否因做特定任務，而被要求分享給他人使用。

【案件編號：ESCC2136/19】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）