拍賣行佳士得今起喺灣仔會展舉行藝術拍賣預展，展出包括總估值逾13.6億元嘅畫作，其中一幅來自現代中國繪畫之父徐悲鴻1924年完成嘅油畫《奴隸與獅》，估值達3.5億至4.5億港元，相信係史上最高估價嘅亞洲藝術品。

呢幅罕見嘅徐悲鴻畫作，靈感源自古老寓言，講述一個羅馬奴隸為躲避殘酷主人而藏身山洞，其間為一隻受傷獅子拔去爪中利刺，救獅子一命，後來奴隸被主人捉到，放佢去鬥獸場等獅子處決，點知獅子就係奴隸曾經相救嗰隻，人獸相認，兩者都重獲自由。

屬尺寸最大私人收藏

佳士得話，如今仍由私人珍藏嘅徐悲鴻主題畫作唔超過五幅，今次展出作品係目前所知私人收藏中尺寸最大嘅一幅，而《奴隸與獅》將於下周一佳士得香港晚間拍賣中，以獨件作品專場晚拍形式亮相。

佳士得即日起到本月28日舉行春季拍賣會，今起一連四日喺會展同步舉行藝術品預展，當中包括嚟自英國著名塗鴉藝術家Banksy的《Sale Ends Today》、《瞄準列寧》；日本藝術家草間彌生嘅波點南瓜、奈良美智多幅作品草圖、畢卡索畫作等，有意參觀市民可經佳士得官網預約，免費入場。

預約：https://www.christies.com/auctions/hong-kong?sc_lang=zh

李八方