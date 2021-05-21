議事規則委員會今（21日）向全體議員發出問卷，諮詢議員是否贊成規限議員衣著外，透過修改《議事規則》，列明日後點算人數期間議員不得離開會議廳，若因法定人數不足流會，無有效理由缺席的議員就會被扣當日日薪。同時，多類委員會都設人數上限，而每位議員又不能參與多於6個事務委員會。

議會由建制派主導，選舉制度又大舉「完善」後，建制派仍不斷修改《議事規則》，追求議會效率。議規會今日向議員發出限定下周五（5月28日）前交回的問卷，諮詢議員有關法定人數、議員衣著、議員在會議上展示物件，及委員會委員組合和正副主席選舉的問題。

點算法定人數 議員衣著增規限

法定人數方面，如早前報道披露，議規會建議點算法定人數期間，「所有議員均不得離開會議廳」，直至有足夠法定人數或休會，而一旦因不足法定人數流會，缺席議員如無有效理由，例如病患、分娩、侍產等，就會被扣當日日薪，即約3,400多元。

議員衣著方面，除日前表明須穿商務衣飾外，多類服飾都被禁穿，例如有口號、標語、廣告、破洞等，同時多類衫、褲、鞋都被禁穿。同時，亦如日前議規會主席謝偉俊指，議員只能在會議上發言時可展示物件，有關物件亦不能阻擋主席視線、干擾會議進行等。

委員會設人數上限 正副主席選舉不設諮詢

另外，議規會亦建議對委員會人數、組合、正副主席選舉設下重重規範。人數方面，事務委員會人數上限20人，法案委員會人數上限僅15人，而每名議員最多只能同時加入6個事務委員會。而為分配好各委員會席位，議規會更建議議員在每個會期之初自組名單，以便按名單分配各委員會席位。

而委員會正副主席選舉方面，議規會建議取消以往常見的候選人陳述政綱、回應議員提問環節，而且選舉正副主席期間，主持會議的議員不得聽取任何規程問題或受理任何議案。

諮詢議員4問題重點

●委員會委員組合、正副主席選舉

1.事務委員會、內會及其轄下小組，上限20人

2.法案委員會、審議附屬法例等小組，除內會另有規定，否則上限15人

3.每名議員最多同時加入6個事務委員

4.每個會期，議員都要互相協調組成名單，以便分配委員會席位

5.委員會正副選舉時，不得聽取任何規程問題或受理任何議案

6.角逐正副主席議員不得陳述競選綱領或回答議員提問

●點人數要求及處理規程問題程序

1.立法會因法定人數不足流會時，無有效理由缺席者須被扣當日日薪

2.點算法定人數期間，在席議員不得離開會議廳

3.議員獲主席叫喚方能提出規程問題

●議員衣著

1.議員須穿商務依飾

2.被禁穿衣飾包括：展示標誌、口號、標語等；展示商業廣告；破損或有破洞；任何制服；便裝、運動裝和泳裝；T裇、背心、工人褲、短褲、牛仔褲、運動褲、瑜伽褲、帽、拖鞋、涼鞋、運動鞋、工作靴、雨靴等

●議員會議上展示物件

1.議員只能在發言時展示物件

2.物件須與議程事項有關

3.物件不能干擾會議進行、妨礙會議程序或阻擋主席視線

4.物件不能令公眾對立法會產生負面觀感、損害立法會尊嚴或聲譽

資料來源：議事規則委員會文件

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）