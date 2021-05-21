逾百名民主派區選候選人前年11.2在維園舉辦選舉聚會，警方當日突擊搜查灣仔一Airbnb單位，撿獲138支汽油彈及懷疑汽油彈半製成品、易燃液體等，並拘控四男一女。其中三男就管有物品意圖摧毀或損壞財產罪在區域法院受審。案件主控官今午突然以旁聽席傳出笑聲為由，要求申請警員入庭監督旁聽人士，主審法官葉佐文明言旁聽人士聽到證供有情緒及反應屬正常，最終提醒旁聽人士不要刻意發出聲音影響法庭程序，但亦向主控指出「有時有權呢，唔一定要用盡晒佢嘅。有時大家係合理範圍內做合理嘅嘢，大家都容許接受啦，好唔好呀？」

律政司署理助理刑事檢控專員張卓勤今日下午突然向法庭指，旁聽席傳出笑聲，要求法庭嚴正處理，張更申請讓警員進駐法庭專責監視旁聽席，如發現有旁聽人士發出聲音，可向法庭指出並即時要求該人離開。

官質疑：係咪要畀警員進入法庭執法？

法官葉佐文卻質疑「係咪要畀警員進入法庭執法？」並指法官在法庭內不能阻止任何人望任何人，否則會違反公民權，「警員鍾意係可以望，唔打擾我就得，我點樣可以order望邊個？」葉官又指公眾人士並不是犯人，反問「係咪無罪推定？」多次問控方是否堅持要作此申請。

代表第三被告的辯方大狀亦指，在法庭內執法的部門應是懲教人員。

張再重申這是「違反法庭禮儀」、「構成藐視罪行」，要求法庭勸喻公眾不要無故發出聲音，更一度要求休庭十分鐘讓控方草擬申請，但葉官拒絕，要繼續審案，張稱將於下周一向法庭指出申請。

至下午散庭前，法官葉佐文重提此事，並向張謂：「張大律師， 有時有嘢唔使企到咁硬嘅」。

官向旁聽人士明言：我可以接受嘅，你哋唔係木頭人、唔係機械人

葉官然後向旁聽席上的人指，有時聽到作供有情緒及反應是可以明白的，「我可以同你哋講，我可以接受嘅，你哋唔係木頭人、唔係機械人」，但提醒如該些反應是有意，而聲量影響審訊，法庭就會干涉。

葉官明言，如旁聽人士恥笑、不悅或有任何表情，如果聲量不大，「基本上我唔會審查呢樣嘢，你哋自己留意啦吓」，提醒市民不要刻意發出聲音影響法庭程序。

葉官提醒完畢後，向張主控稱「主控官，咁樣好唔好呀？我諗你哋個weekend暫時唔使做呢樣嘢 (草擬申請) 住啦。」

葉官並稱「有時有權呢，唔一定要用盡晒佢嘅。有時大家係合理範圍內做合理嘅嘢，大家都容許接受啦，好唔好呀？」張聞言點頭沒有作聲。

質疑警郁動單位現場 官：你搏我睇唔到啫？

案件今早審訊時，葉官在翻閱警方拍攝涉案單位相簿時發現，其中兩張拍到同一窗戶的相片，窗簾位置不同，質疑警方 「一路影，一路郁啲嘢㗎？8號同36號相，已經好明顯郁咗嘢。」

葉官稱昨日已發現警方在被告不在場的情況下在單位拍照，而「影相郁咗嘢，又另一個層次喎。你諗住我諗唔到係咪？你諗住幾時同我講？你搏我睇唔到啫？ 」張主控回應稱，昨日討論的是拍攝證物，不是個人物品或環境。葉官聞言稱「你不如講我知證物有啲咩？證物係任你哋警察界定㗎嘛！郁咗嗰啲又唔當（證物）呀？當個人物品呀？咁樣都好高明呀吓。」

葉官又稱，如果主控是今早才知悉事件，則不會怪責主控。主控則謂： 「紀錄上我要以正視聽，我唔希望其他人有不當同冇基礎嘅理解」。葉官回應稱：「全世界咁多人，我唔會浪費時間去理啲冇基礎理解嘅人。」

探員：唔係所有情況可以喺法庭一一講出

拘捕第三被告的O記探員5820 梁樂文（譯音）今供稱，同袍在廁所找到第三被告後，由他負責將第三被告押返單位及後樓梯，他解釋鑑證人員到單位拍攝時，收到案件主管指示要求帶被告到後樓梯等候，他理解因為涉案單位較小，如太多人一同擠於單位會阻礙警方搜證。

葉官向梁提出，如指明其中一個被捕人士在場做代表「咪夠位囉」。梁先稱對此不作評論，但葉官稱「就係要你評論。咁樣係咪唔阻，同埋咁咪公平囉？你評論下。」梁先稱「我唔肯定可唔可以咁做」，其後同意法官建議，稱「可以咁講」。

主控就此議題跟進，問梁警方行動時一貫做法是否可容許被告們溝通、或者互選代表？梁意有所指稱：「如果無可奈何要我評論，（方法）完美梗係好。我評論唔到架其實！唔係所有情況可以喺法庭一一講出，可能係我表達得唔好啦。係咪呀法庭閣下？ 」

葉官聞言稱「我鍾意你講話『唔係所有情況可以喺法庭講出』呀。咁你要記住，咁有啲嘢我係審唔到架。你記住喺法庭講嘅嘢，全部有紀錄。」

審訊下周一續。

本案共有五名被告，其中兩人早前認罪，判囚三年兩個月。餘下被告鄭錦輝、丘建威及黃建棋（年齡介乎20至25歲）否認交替的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。

【案件編號：DCCC 97/20】

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