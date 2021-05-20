【本報訊】深圳華強北賽格大廈自本月18日起連續三日搖晃，事發後當局雖曾聲稱大廈主體結構安全，惟昨日最新一次搖晃，大廈商戶仍需緊急撤離。事件亦驚動美國駐廣州總領事館，該館前日發出安全警示，指示美國公民避免前往賽格大廈及華強北。時事評論員劉銳紹表示，美國過往罕有對中國的民生事件發警示，今次或反映美對華宣傳戰的新策略，即藉此類官方未能合理解釋的議題，漸進式打擊中國政府形象。

樓高292米（不計天線）、75層的賽格大廈連日搖晃引起各方關注。有大廈員工透露，本月13日已感受到多次搖晃，18日「搖得特別厲害」。 多次封閉及局部解封的賽格大廈昨第三度搖晃，無獨有偶，與前兩次一樣發生於中午，大廈管理處職員指多個樓層均感受到晃動，晃動更持續半分鐘，現在11樓以上已封閉。香港公開大學深圳辦事處位於賽格廣場大廈31樓，一名女職員向本報指，現時全幢大廈已封閉，所有人已撤離，要取得許可才可返回取物件。

劉銳紹：美做法具宣傳戰效果

雖早前當局派專家初步調查，指大廈振動、傾斜、沉降等狀況均符合安全規格，惟網上流傳一份20年前華中科技大學的碩士論文，意外揭出賽格大廈興建時，有邊施工、邊設計的問題，且因此曾鋸短樓頂天線避免搖晃。此外，網上傳聞稱大廈搖晃，與樓內大量比特幣挖礦機共振，及開發商擅改建築設計圖有關。至今，專家組對大廈搖晃的實質原因仍未有定論。

眾多疑慮接踵而來，美國駐廣州總領事館前日通知，由於賽格大廈18日發生搖晃，館方指示美國公民及在廣州的僱員避免前往該處，直至另行通知。美國駐外使領館過往多因重大安全威脅才發警示，如之前多次就內地疫情發警示，去年亦曾警告在華美國公民可能被中方依國安法任意拘留。

劉銳紹分析指，今次美領館做法罕見，客觀上具宣傳戰效果，因賽格大廈事件疑點眾多，中國官方的解釋又未能平復社會擔憂。他指，美國以往僅對關於美國利益或政治敏感的涉華議題表態，今次反映美國或開始針對非政治敏感事件，對中國發動宣傳戰，「單一議題雖影響不大，但可逐步蠶食對方形象」。對中國而言，官方難以反擊該類公眾有太多問號的民生議題，亦無法複製新疆棉事件，轉化事件為愛國運動。

專家：建步行街時或影響地基

本報特約記者昨晚到賽格大廈附近查看，大廈四周已被膠帶圍封，但沿路人流未減，有附近商販稱不太擔心，因颱風山竹來襲時大廈都無問題。建築工程師潘焯鴻對本報表示，據公開資料和影片，相信大廈暫無倒塌危險。他解釋，官方列出的搖晃可能性中，風力及溫差因素皆可能性低，不可能致劇烈搖晃。他指，大廈多次搖晃，均未見有升降機事故報告，外牆亦無損壞，反映大廈上蓋部份無問題，而貫穿大廈地底的地鐵7及8號線如常運作，證明地鐵管道附近未有土壤流失影響大廈。惟他指，賽格大廈地底結構複雜，附近華強北步行街興建時，曾挖深地面，或影響大廈地基部份，真相只能待專家實地調查後進一步論證。

至於有網傳說法指，今次搖晃是因當初發展商改動原設計，潘認為不可信，因倘主結構被擅改，大樓根本無法安全屹立至今。而天線曾因大樓晃動被鋸短，他就認為有可能，因天線晃動可致主結構晃動。對於比特幣挖礦機共振一說，他就笑言該說法無知，因挖礦機只是電腦，會產生熱力，但不會引致巨大震動。