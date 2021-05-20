【圍旺角警署案】

【本報訊】大批示威者前年9月7日包圍旺角警署抗議，警方驅散期間拘捕多人，其中兩男兩女被控參與非法集結等罪，案件昨開審。獲匿名令保護身份的警員X出庭作供，指當時正與同袍前往彌敦道截擊示威者，其間看見穿裙的女被告與其他人士跑向油麻地方向，遂推跌她並跪在她身上，此時其中一名男被告從後推他，導致他失去平衡。X在辯方盤問下承認，未能確定跑向油麻地的人士是否就是示威者。

僅見跑向油麻地方向

四名被告分別為女學生甄嘉詠（18歲）、男學生朱俊威（27歲）、女售貨員余采燕（23歲）及男學生楊銘豪（22歲），四人均被控非法集結。朱另被控故意阻撓警員X。控方早前為警員證人申請匿名令，指警員因工作緣故擔心自身及家人安全，獲裁判官接納。

X供稱，當日得悉有數百名示威者在彌敦道交界集結，遂吩咐下屬循水渠道前往截擊示威者。其間他看見有人士向油麻地方向奔跑，見穿裙的首被告身處其中，他立即追截對方並喝停她，惟首被告沒理會，X遂將她推在地上並趁機跪在她身上。此時，次被告從後推X，X立即擋住次被告並推開他，最終在同袍協助下成功拘捕二人。

X在盤問下承認，未能肯定跑向油麻地的人士是身在彌敦道的示威者，又同意並非親眼看見次被告推他，而是根據力度及被接觸的面積估算。X指他被推後雙膝跪地，需伸手按著地上。辯方指出，實情是X被碰到肩膀後，即時推開次被告，才導致失去平衡，X不同意。

案件編號：KCCC2148/20