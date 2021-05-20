【法庭直擊】

【本報訊】網民去年5月1日號召到沙田新城市廣場「和你Sing」，「霸氣哥」曾建峯稱從電視直播看到防暴警高調進入商場執法，質疑警方做法，遂到場質詢警員，雖然獨自一人，竟被票控違反限聚令。案件昨開審，控方指被告雖身旁無人，但指指點點惹他人聚集與附和已屬犯罪。裁判官彭亮廷質疑，現時並非指控被告擾亂公眾秩序，應着重其行為而非意圖，否則「成個商場（嘅人）都聚集」。

時為新界南機動部隊F連第3小隊副指揮官的督察王頌然昨供稱，當天穿防暴裝與同袍高調巡邏及掃蕩，廣場內有多人高叫港獨及罵警的口號，「聲音好似去演唱會咁」。他看見被告曾建峯（46歲）在3樓中庭有節奏地握拳及叫口號，高層人士跟着叫；惟現場嘈吵，聽不到口號內容。他與女警17503林錦鶯等同袍截停被告，警告他違反限聚令，被告則情緒激動，反問警方為何截停他，強調沒違反限聚令。及後其他同袍用橙帶圍封現場，林向被告發出告票。王及林在辯方盤問下，都同意被告遭截停時，周圍只有他一人，亦沒其他人被票控，兩人都指被告有叫口號，但無法確定內容。

控方稱惹他人聚集已違例

被告自辯稱，從電視直播看見防暴警高調進入新城市廣場執行防疫法令，惟廣場環境狹窄，又有大量市民，他擔心執法不公，亦擔心警方威脅市民人身安全，遂獨自到場質詢警方。他稱抵達廣場中庭後，發現樓上有警員拍攝，遂向警員質詢及理論。他稱沒指罵警員，亦沒叫口號或唱歌。

代表控方的大律師張維新盤問時質疑，被告進入廣場反而令更多人聚集。被告不同意，說沒挑釁警方，他突遭警員包圍，記者才上前拍照，直指警方加重聚集，亦增加他從警察處感染病毒的風險。

控方指被告雖一人，但曾大叫並指指點點，引致其他人聚集及附和，更拒絕離開，已構成罪行。旁聽席此時傳出「黐線」兩字，彭官提醒這會構成藐視法庭。控方又指，應從較廣闊方向闡述聚集的定義，認為毋須證明被告涉及組織受禁群組聚集，只需證明他有份參與，指被告故意與他人一起示威，實有共同目的。彭官則認為需要考慮被告與他人的距離，若不考慮距離因素，那麼途人與行街食飯者都會犯法。彭官亦表示重點應在被告行為而非其意圖。

辯方則指被告當時只是獨自現身，包圍他的大多是警員及記者。被告與現場他人沒有共同目的，亦沒跟他人交流。案件下周一裁決。

案件編號：STFS5/20