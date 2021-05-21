前年11月18日中環「和你Lunch」活動中，逾百名示威者聚集堵路，其間一名年近七旬老翁在場與示威者交談，又斥責清理路障的途人，事後被控。老翁昨承認非法集結罪，求情稱當日以慈父心態勸年青人離開，更因本案確診焦慮症及適應障礙。裁判官鄭紀航今判刑時指，老翁的說法極度牽強，自欺欺人；指他帶同示威者的裝備參與集結，與他人互相壯膽，判他入獄5個半月。鄭官更謂，被告並非患上末期病患，相信懲教署會做出適當安排，祝他早日康復。

被告梁榮光（67歲）於案發時從事電子零件貿易工作，現時無業。不少親友今到庭為被告加油打氣，被告臨開庭前向旁聽人士微微彎腰鞠躬，說「感謝大家」。判囚後，旁聽人士大叫「多謝你呀！梁生！」「撐住呀！」

警方指現場有200人集結 官認為超過500人

辯方昨求情透露，被告疑患有認知障礙症，因本案確診焦慮症及適應障礙。被告當日攜帶的行山杖，辯方解釋被告膝部早前曾做手術，行山杖用於協助步行。裁判官鄭紀航今判刑時指，不接納辯方求情，指被告當時與前線示威者傾談時曾打開雨傘，他被捕時不僅戴著口罩、穿深色近黑色西裝，警方更從他身上搜出泳鏡及兩個口罩。鄭官指口罩可協助被告隱藏身份，多餘的口罩亦能協助別人隱藏身份。

鄭官指，案情顯示示威者人數約200人，但他從影片可見，示威人潮不斷流動，相信示威者超過500人，他們霸佔馬路，又將路障搬至路面，大部份示威者都戴上口罩，部份更打開雨傘。被告向清理磚頭的途人大罵「呢度香港嚟㗎！Get out啦！仆街！」可見他情緒高漲，充滿敵意，斥喝清理路障的熱心市民。

官指口罩既能隱藏身份 亦有壯膽效應

鄭官指被告當時所帶的裝備，是反修例運動以來示威者常用的裝備，被告所為既能隱藏身份，又能達成與其他示威者互相壯膽效應，恃著人多勢重，威脅公眾秩序，被告實是全程參與非法集結。

至於辯方指行山杖協助步行之說，鄭官指從片段可見，被告毋須使用雨傘幫助步行，亦不見他使用行山杖，相信當時行山杖已被收藏，直指辯方求情陳詞牽強，自欺欺人，南轅北轍，不接納辯方求情。鄭官續指，案發於中環心臟地帶，當時為工作日的午膳時間，屬繁忙時間，最終以7個月監禁為量刑起點，鑑於被告在開審前一日通知法庭會認罪，扣減後判監5個半月。

官指被告非患末期病患 祝他早日康復

鄭官其後表示，對被告下場感到惋惜，但他須為其行為負責，希望被告能痛定思痛，洗心革面，認清黑白；若被告將來仍以香港為家，要痛改前非，共建和諧社會。鄭官最後表示，被告並非患上末期病患，相信懲教署會做出適當安排，祝他早日康復。

案情指，當日下午約有200名示威者在中環畢打街築路障堵路，阻塞交通。到約2時，身穿西裝、戴綠色口罩的被告在示威前線與數名人士交流，並用手指向不同方向，又斥責清理路障的途人。及後被告在附近被捕時，身上攜有望遠鏡、護目鏡等物品。警方上門搜查出時，再搜出黑色手套、頭盔及濾嘴等物品。

【案件編號：ESCC2202/20】

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