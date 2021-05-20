【本報訊】警方在梁凌杰遺物中發現一張保釋紙，連日來研訊未有證人就此解釋。死因研訊主任昨讀出警方證供，原來梁凌杰2018年曾捲入倫敦金騙案被捕，直至墮樓當天仍在保釋期間。庭上亦披露梁多年來的醫療紀錄，顯示他2014年曾自稱在福田口岸因遭中國海關人員拳打腳踢而受傷。

偵緝督察何進遠供詞透露，警方商業罪案調查科2017至2018年接獲市民舉報，懷疑投資倫敦金時受騙。經調查後警方鎖定一個懷疑以投資倫敦金為名詐騙投資者的集團，涉及兩間公司。警方2018年7月11日展開「斷風行動」，在灣仔告士打道資本中心一間公司內以串謀詐騙罪名拘捕梁凌杰，當時梁是該公司的倫敦金投資經紀，直至梁墮樓當日仍在保釋。

2014年稱遭中國海關打傷

研訊主任又讀出梁的醫療紀錄，顯示梁在1995至2017年間多次到醫院門診求醫或住院，大多是即日或翌日出院。威爾斯親王醫院醫療紀錄顯示，梁於2014年4月21日聲稱在福田口岸遭約七至八名中國海關人員拳打腳踢，導致面部及胸部受傷、胸壁疼痛、手臂受傷及嘔吐。經診斷後發現他左邊頸、胸口及上肢瘀傷，除此之外身體狀況良好，留醫一晚後出院。

博愛醫院醫療紀錄顯示，梁於2017年4月9日因直腸出血、排便有蟲及有血求醫。2008年至2015年間，他另分別因全身過敏性出疹、腳甲倒生、上呼吸道疾病、腸胃炎或跌倒瘀傷等不同原因求醫。

死因庭另曾去信屯門醫院及北區醫院索取梁的醫療紀錄，惟相關資料已被院方銷毀。

案件編號：CCDI481/19