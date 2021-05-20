【本報訊】「香港01」昨引述消息指，有執法人員5月12日（上周三）突然到西九文化區管理局工程處「一哥」首席工程總監司徒澤民（Jeremy Stowe）的辦公室，司徒澤民隨後與執法人員離開，他翌日一度返回辦公室，此後未有再上班，西九管理局有向董事局通報事件。西九文化區管理局確認，司徒澤民因「私人原因」現正休假，強調管理局運作不受影響。

報道引述消息指，西九文化區管理局總監（工程）向玉璽暫代司徒澤民的職務。向玉璽為土木工程拓展署前副署長，2017年曾署任署長職務，並處理港珠澳大橋石屎抗壓測試造假醜聞，同年8月退休，翌年獲任為西九文化區主席辦公室行政助理，至去年底擔任總監（工程）。

西九文化區管理局昨日回覆本報稱，司徒澤民因私人原因正在休假，但強調局方有穩健人力資源管理計劃，任何員工休假都不會影響管理局運作，所有部門在高層帶領下如常運作。至於有否向董事局通報事件，發言人稱，管理局一向有既定程序向董事局滙報事務。

董事局成員：睇報道先知

不過，有西九文化區董事局成員向本報表示，未有接獲西九管理局相關通報，「都係從新聞報道得知事件」。

廉署回應查詢時稱，根據政策，廉署一般不會評論個別事件。根據廉署法定職責，若接獲貪污投訴，如有足夠資料，廉署會按既定程序依法跟進。

翻查資料，司徒澤民2012年加入西九文化區管理局，擔任建築項目管理主管，2016年獲委任為項目監管總監，2019年1月晉升為首席工程總監，掌管西九文化區所有項目的設計、工程及項目管理。本身是英國註冊建築師的司徒澤民，曾在港府和私營機構擔任不同職務，並參與香港國際機場、港鐵西鐵線、國泰航空貨運站等項目建設。

西九文化管理局2008年成立至今，無論在管理或工程都屢爆爭議，2008年立法會向西九撥款216億元工程費用，惟工程一波多折，屢傳超支，至2013年有報道指西九成本已升至470億元，政府承認西九建造費超支，但拒透露金額；2016年身兼西九管理局主席的時任政務司長林鄭月娥未經諮詢下宣佈，引入故宮文化博物館，引起極大爭議；2018年M+博物館承建商新昌營造財困，西九管理局中止合約，令原定2017年竣工延至今年底才落成開幕；2019年綜合劇場出現大型地陷，揭示工程漏洞。

西九管理亦混亂，行政總裁頻頻換人，首任行政總裁謝卓飛上任僅五個月便以健康理由辭職，接替的連納智2011年獲委任，原任期至2016年，最終提早一年離任；第三任行政總裁、退休高官栢志高去年被政府要求提早九個月離任。