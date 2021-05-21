政府在未取得勞工顧問委員會共識下，單方面建議以8年時間，分階段將勞工假期由12日增至17日，與法定假日看齊。立法會《2021年僱傭（修訂）條例草案》委員會今（21日）開會審議，有議員指新增假期加重外傭僱主負擔，工聯會榮譽會長黃國健竟公開提出僱主可用錢「買傭工嘅假期」，遭委員會主席、民建聯黃定光當面駁斥其言論違規違法，強調法定有薪假期不能以薪代假，「你哋工會一定要清清楚楚，唔好誤導啲僱員，以為攞錢就可以搞掂」。

黃國健引外傭僱主以薪買假反駁邵家輝

多名議員就劃一法定及勞工假期提出修正案，大多建議提早實施及縮短落實年期。自由黨邵家輝表明反對修正案，指現時疫情下，各行業都五癆七傷，並批評政府沒得到勞顧會共識，「根本未傾掂，政府夾硬擺上嚟（立法會）」。他又指，早前有市民在電台節目表明，不同意將劃一假期適用於外傭，認為會影響僱主，「針唔拮到肉，又點會知痛呢」。

工聯會黃國健不點名反駁，指有些議員將劃一假期「拉埋」到外傭，更特意「提醒」，指現時已有些家庭以「補薪」方式，「去買傭工嘅假期」，僱主按照外傭月薪支付二、三百元，對方便可在假期繼續工作，「好多傭工係願意去做」。他又指，對於有能力聘請外傭的家庭，「一年五日使多千零蚊去處理假期問題，我覺得唔係好嚴重嘅事」。

黃定光痛斥：以薪代假犯法

然而，黃國健發言後，委員會主席、民建聯黃定光隨即作多項澄清，首先指今次新增有薪法定假期是「涵蓋」外傭，「唔係話唔關佢哋事，我哋而家拉埋嚟，因為外傭都係勞工，有關條例係涵蓋佢」。

其後他更加重語氣駁斥黃國健，指法定有薪假日不能以薪代假，「如果以薪代假係犯法，明唔明？」並警告指，「你千祈唔好誤導市民，明唔明呀？OK？」

「非法嘅嘢我哋唔能夠喺度傾」

不過，黃國健繼續死撐，稱現時很多外傭自願賺取「假期錢」，去做替工，且恆之有效。黃定光隨即打斷黃國健發言，指其言論是違規違法，「我唔能夠畀你咁樣講⋯⋯我哋呢度立法會，係法律之外、非法嘅嘢我哋唔能夠喺度傾」。黃國健不滿被禁發言，反指黃定光在劃一假期議題上有立場，「我知你有立場，但有立場唔應該喺呢個時候表達」。

黃定光再度發炮，指其立場合規合法，沒偏幫任何一方。此時黃國健改口稱，指很多時若家庭有需要，其外傭便會介紹「姊妹」在假日做替工，聲稱他剛才的發言是指「畀錢請替工」，而非強逼家傭違規補水，「我完全冇咁講過」。他又謂，現時疫情下，有僱主擔心外傭外出受感染，寧願付錢要求對方留在家中，順便看顧長者，反指黃定光有誤解。

黃定光否認有誤解，「剛才你所講嘅，同而家所講嘅，我覺得係兩碼子事，兩碼子事」，指疫情下外傭在假日留在家中，不等於要工作，「可以喺屋企瞓覺」，且是每工作七天所享有的休息日假期，而非今次討論的17天勞工法定假期。他又駁斥黃國健提出的用錢請替工是走法律罅，重申法定有薪假期不能以薪代假，「你作為工人工會，應該對有關條例好熟悉」。

勞工處：僱傭條例列明不能以薪代假

雖然工聯會其他議員嘗試為事件降溫，但自由黨邵家輝繼續「助攻」，促勞工處釐清黃國健的言論，僱主是否可用錢買假，以及外傭能否去另一家庭做替工。

勞工處助理處長（勞資關係）梁樂文表示，僱傭條例清楚列明，僱主不能以薪取代法定假日，「即使員工同意，都唔可以」。若僱主要求僱員在假日上班，雙方可協商，再另行補假。

他又指，外傭來港工作需簽訂標準僱傭合約，當中亦有按入境條例限制外傭所屬的僱主和工作地點；若外傭為非合約列明的僱主及地點工作，即違反入境條例，「我哋就會覺得有啲問題」。

黃定光偷笑：我係講明法律

梁樂文解釋期間，黃定光不禁竊笑，其後更表示，「所以呢，唔好話我有立場，我係講明法律，如果請外傭做替工係犯法㗎」。

他又補充，雖然法定有薪假期不能以薪代假，但在僱主和僱員雙方協調下，前後60日可以調動有關假期，妻子是工聯會榮譽會長林淑儀的黃定光亦不忘提醒，「呢樣嘢你哋工會一定要清清楚楚，唔好誤導啲僱員，以為攞錢就可以搞掂，累死雙方，明唔明呀？」

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