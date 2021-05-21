中大校友評議會常委會發聲明，宣佈「DQ」已經辭任評議會常委一職的九龍城前區議員李軒朗，指他預見自己不會在任期内在港履行職務，仍「刻意不退選」是不負責任；又譴責李濫用程序，「不尊重廣大校友成員」。

評議會周年大會上月26日舉行，李軒朗與被視為「開明派」的楊于銘、民主派區議員盧俊宇一同躋身由親建制人士主導的評議會常委會，李軒朗其後在本月初宣佈已經離港並辭任常委。常委會今（21日）發聲明，指於12日的會議上討論後，決定「不接納」李的請辭，並議決他在預見自己即使當選亦不會在任期內在港履行職務，但「刻意不退選」是不負責任。常委會按《香港中文大學評議會章程》第30(d)條，即常委會認爲其「行為不道德、招物議或可恥者」，解除其職務。

聲明又指常委會對李軒朗濫用選舉程序及「不尊重廣大校友成員」，表示極度遺憾及予以譴責。

李軒朗拒為不退選致歉：若退選 建制校友就會贏得議席

李軒朗在Facebook發文回應，稱自己在請辭前的確希望能履職，無奈情況在短時間內急劇轉變，令他在權衡後決定自行請辭。他為提早請辭向校友選民致歉，但稱章則沒有退選程序，而自己對「不退選」一事亦「絕對 unapologetic（沒有歉意） 」，因若自己退選，建制校友就會贏得議席。李又質疑：「大學打壓學生會／報警拉同學你唔遺憾、唔譴責，我區區常委因事要離職，就強加「無退選」罪狀又遺憾、又譴責——我都唔知呢兩款決定都有份支持嘅常委，到底你哋嘅「道德標準」喺邊呢？」

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