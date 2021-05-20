【疫情何時了】

【本報訊】上周六一名源頭不明新型肺炎本地個案患者是四歲男童（個案11822），檢測樣本結果反覆，一度懷疑是假陽性，政府專家顧問袁國勇昨指男童屬真陽性，其居住大廈曾有四宗確診，估計他可能1月已感染，亦可能最近同時感染兩種病毒，以致肺炎病毒受干擾數量較少。袁昨視察為男童樣本檢測的金域檢驗辦公室及南昌街政府公共衞生檢測中心均未發現受污染。

昨日下午2時許，袁國勇和衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮先後視察位於觀塘海濱道宏基資本大廈15樓的金域檢驗辦公室，下午4時許再視察南昌街政府公共衞生檢測中心。

醫生：無抗體情況罕見

袁稱四歲男童入院後曾發燒及出皮疹，過往確診個案絕少出皮疹，因而懷疑該個案是假陽性。他指視察金域和政府公共衞生檢測中心後，發現兩者檢測流程沒受污染。

袁國勇稱，衞生防護中心在懷疑四歲男童假陽性後，將樣本再送港大微生物學系實驗室化驗，然而港大進行了與金域和政府完全不同的核酸檢測後，最終結果依然是陽性，故相信男童屬真陽性，其家人、幼稚園師生等30多名密切接觸者均未發現新確診個案，但仍需進行更多調查，包括更多基因排序及在樣本嘗試尋找有否其他病毒，男童仍列確診個案，為安全起見，其密切接觸者需繼續檢疫。

袁估計男童確診有兩個可能性，其一是男童有兩處居所，一是白田邨13座1025室，該大廈418室今年1月曾有一家四口確診，懷疑男童當時染疫，但感染病毒後病徵輕微令身體沒抗體，加上呼吸道病毒殘餘核酸可維持相當長時間有關。其二可能該男童同時感染另一種病毒，出現病毒雙重干擾，將肺炎病毒繁殖壓低，令男童肺炎病毒數量變低，產生抗體時間有機會推遲，甚至不產生抗體。

袁指如該男童真的是1月已染疫及康復，即代表本港已有27日沒有不明源頭本地感染個案， 「係一件開心事」。他指未知為何男童樣本檢測結果反覆，但估計涉及第一個可能性較大。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，若四歲男童1月已感染，至今身體沒抗體及沒免疫記憶相當罕見，文獻沒如此案例，不排除男童當時屬淺層感染，所以兩間化驗所樣本均陽性，但很快已康復，因男童已復原，無法向他抽取樣本深入化驗。