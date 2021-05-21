新一期綠置居啟鑽苑將於本月28日至6月10日接受申請，今起房委會將派發申請表。有到場取表的慈雲山公屋戶說，啟鑽苑毗連港鐵，交通更為方便，盼可購得大單位，「唔係大單位就唔諗，唔夠住」；也有元朗公屋戶說，疫情令收入減少，但兒子也會幫忙供樓，「趁後生有能力供」，希望可搬入市區節省上班時間。

市民計劃以「家有長者」方式申啟鑽苑大單位

房委會今日（21日）起派發新一期綠置居申請表、申請須知及售樓資料簡介，和未售出或因買賣協議撤銷而收回的其他「綠置居」單位，即柴灣蝶翠苑及青衣青富苑2個項目的單位，及「租置計劃」回收單位的售樓簡介等。

觀塘建生廣場房委會綠置居銷售小組，今早陸續有市民到場取表和參觀模型。有市民說希望購入面積較大的租置單位，樓齡較舊也不介意；也有市民心儀新盤，其中黃大仙公屋戶、已退休的吳先生說，將與妻子二人以「家有長者」方式申請，希望可選購同區啟鑽苑，其他單位未必考慮。

吳先生指，過去未曾抽過資助房屋，今次是首次，「上次本來想抽，但咁啱去咗大陸」。他指，現居單位已有20多年，較為殘舊，雖然未拍板要購買多大的單位和預算，「當然希望換個大啲嘅」。

只考慮大單位：阿仔話買得過，負擔得起

慈雲山公屋戶、已退休的蕭先生說，鑽石山啟鑽苑毗連港鐵站，交通比慈雲山方便得多。他指，過去曾多次抽資助房屋，上次只得梅窩居屋單位供揀選，「太遠喇，阿仔點返工」，今次有同區新盤感到吸引。

蕭先生說，現時所住的公屋樓齡約20多年，面積近500呎，與妻兒共三人同住，不算很殘舊，但想換新樓，今次沒有特別預算，「阿仔話買得過，負擔得起」，將參與「家有長者」計劃，盼可購得最大的481平方呎單位，若不是最大的單位不會考慮，「唔夠住嘛」。

同以「家有長者」申請 預算十多萬作首期

元朗洪水橋公屋戶陳女士說，現居210呎新公屋約5至6年，但位置太偏遠，希望可搬入市區，方便她和兒子在九龍上班，「今朝7點40分上車到而家（9時半）先嚟到（觀塘）」。她指，現時只與20多歲的兒子同住，目標抽到400至500呎的大單位，較舊的租置大單位也會考慮，「我而家都住緊200零呎，抽到100零呎要嚟做咩？」本身做服務業的她指，今次是首次抽資助房屋，疫情令收入減少，但兒子也會幫忙，相信仍可供到樓，「趁後生有能力供」。

觀塘公屋戶、從事零售業的劉先生指，新樓和租置單位也會考慮，而現時所住的單位近200呎，傾向購入相若大小的新樓單位，「鑽石山就最方便」，翠屏邨租置單位亦可選擇，但柴灣和青衣的綠置居則不會考慮，「住唔慣，都係住慣觀塘、九龍東」。他說，會以「家有長者」申請，預算10多萬作首期。

以市價約5折出售 平均每平方呎價7千

今次啟鑽苑連同上期滯銷的蝶翠苑及青富苑單位，加上租置計劃的回收單位，今期計劃合共推售3,437個單位，其中最受矚目的啟鑽苑單位有3幢住宅大廈，每幢樓高39層，共2,112個單位，實用面積由184至481平方呎不等，料最快2023年11月才落成。單位以市價約5折出售，售價由118萬元至約385萬元，平均每平方呎售價為7,390元。

坐落彩虹道235號的啟鑽苑共5座，包括第1至2座為出租公屋。房委會售樓資料顯示，綠置居為第3至5座，屋苑内附設商場、綠化天台、兒童遊樂場、有蓋籃球場和羽毛球場等。面向彩虹道和龍翔道的單位設有減音窗，減低交通噪音影響。

第3座單位最少 臨龍翔道多噪音

3座綠置居以第4座有最多單位，共897個，一層最多有21個單位，共有6部升降機，每層有兩架升降機到達；第4座1號及2號單位對落的地下垃圾房，是3座綠置居中最大，同時設有蓋上落垃圾收集車車位，亦對正緊急車輛通道，低層或受氣味和噪音影響。

第3座單位最少、共507個，一層有13個單位。大廈共有3架升降機，每層有兩架升降機可達。惟大廈較接近龍翔道，較多單位設減音窗。至於第5座較近老牌居屋采頤花園和四美街巴士總站，共有708個單位，一層最多有19個單位，共5部升降機，同樣每層有兩架𨋢。

青富苑蝶翠苑重推貨尾單位 良景邨150呎單位售14萬

綠置居重售單位方面，青衣青富苑共有517個貨尾單位，面積為187呎至284呎，售價介乎約82萬至168萬元；柴灣蝶翠苑則餘8個貨尾單位，面積由187呎至320呎，售價約99.4萬至190萬。

是次銷售計劃亦包括約800個租置計劃回收單位，截至去年底，共涉39個「租置計劃」屋邨。最大兼最貴的單位為長沙灣李鄭屋邨，面積為544呎，售價約109萬；大埔富亨邨也有544呎大單位，售價為82.6萬。售價最便宜是屯門良景邨150呎單位，僅售14.4萬。最細的單位在大埔太和邨，只有121呎，售價17.2萬。

公屋聯會總幹事招國偉及房委會資助房屋小組委員梁文廣今早到場了解派表情況。梁文廣表示，啟鑽苑位置和價錢都很吸引，估計銷情將很理想，但柴灣和青衣綠置居貨尾單位，以細單位為主，「以前無人睇同買，而家應該都無乜吸引力」。

至於租置屋邨回收單位，他說，李鄭屋邨大單位達544呎，相信有一定吸引力；最平的租置單位雖然在屯門但只售十多萬，對公屋戶來說，甚至或有能力一次過支付。

有意購買今期綠置居居單位或租置計劃下屋邨回收單位的合資格綠表人士，可於本月28日至6月10日下午7時期間遞交申請表，申請費用為250元。

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