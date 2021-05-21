去年5月27日有市民發起反對國歌法示威，警方當日拘捕逾百人，當中一名男學生被指在旺角呼籲示威者堵路，並大叫「手足！前面有狗呀！快啲丟啲垃圾出馬路，塞住啲黑警！」涉案男生早前否認在公眾地方造成阻礙罪受審，裁判官梁嘉琪今裁決時指，警員的證供清晰合理，為誠實可靠的證人；被告站在馬路上叫囂，呼籲他人堵塞馬路，阻礙交通，裁定他罪名成立。案件押後至6月4日判刑，其間替被告索取背景報告，被告須還柙。

警員10231鄧寶龍（譯音）於審訊時供稱，被告李澤楠（20歲）當時身處山東街近花園街的示威人群前方，大叫：「手足！前面有狗呀！快啲丟啲垃圾出馬路，塞住啲黑警！」遂上前制服並拘捕對方。辯方質疑鄧的證供不可靠，指上述句子或是由其他示威者叫囂，並非被告所說；又質疑鄧沒查問被告背囊內的物品，處理證物手法粗疏。

官指警證供清晰合理 是誠實可靠的證人

梁官指，從片段所見被告自被捕到上警車後，一直揹著背囊，其後有另一名警員查問背囊內的物件，加上鄧稱沒有搜出危險物品，不認為鄧當時有查問背囊物品的必要。

至於辯方質疑鄧證供的可靠性，梁官指鄧當日專責觀察示威者有否堵路，他自言看見被告站在人群最前方，與警方距離相近，故一直專注留意被告。辯方指被告叫囂時戴著口罩，鄧則謂被告沒有戴口罩，梁官指鄧的說法與片段脗合。辯方指被告遭制服後被要求除罩確認身份，梁官指片段未見有此情況，認為鄧的證供清晰合理，是誠實可靠的證人，接納其證供。

被告於審訊時傳召當日同行的羅姓大學同學出庭作供，羅稱與被告當日由早上至下午五點仍在逛街，梁官卻質疑二人途經的路段「嚴峻」，認為其證詞明顯堆砌。梁官又指，羅稱看見被告被人按在地上後，與另一名友人去餐廳休息，事後才得悉被告被捕；惟他盤問下承認事發後一兩分鐘已得悉被告被拘，認為其證供前後矛盾，最終裁定被告罪成。

辯方求情時指，被告在台灣的大學就讀酒店管理，疫情時回港探望家人，其間被捕。辯方指，被告遭控以《簡易治罪條例》中罪行元素較輕的條文、即造成阻礙而非危害，望法庭酌情輕判。

【案件編號：KCCC2965/20】

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