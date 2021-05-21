中國火星探測器「天問一號」於本月15日成功登陸火星，成為全球第二個於火星着陸探測器的國家。香港理工大學兩個科研團隊分別協助探測器選取着陸點，及研發登陸車「祝融號」上的「落火狀態監視相機」。參與相關研究及研發項目的學者稱，對參與其中感到榮幸，期望未來有更多年輕人能投身其中，共同探索太空，但希望港府能投放更多資源支持本地大學及師生。

自主研發測量模型 助選出着陸點

兩名參與火星探測器「天問一號」項目的理大學者今（21日）會見傳媒分享研發成果及箇中點滴。協助「天問一號」分析、評估及選取着陸區的理大土地測量及地理資訊學系副系主任吳波稱，團隊耗費約5年時間，先後利用歐美國家的太空數據及「天問一號」環繞火星期間的數據，選取火星上日照充足的北緯5至30度範圍的低海拔平原作為登陸區。吳稱，團隊經研究後決定放棄沙塵較大的「亞馬遜平原」及美國以往成功登陸、但地形起伏較大的「克里斯平原」，最終選擇可能夾雜火山熔岩及湖海沉積物的「烏托邦平原」作登陸區。

吳的團隊亦利用由理大自主研發的「三維集成測量模型」及AI的學習算法，詳細分析「烏托邦平原」登陸區上數以萬計的撞擊坑、火山錐及石塊分佈，最終選出首選及備選着陸點。他指評估時須盡力減低風險指數，因「祝融號」若登陸在不平地表，會影響後續許多探索工作。

監視相機可抵禦極端環境 助監測祝融號運作

理大工業及系統工程學系教授容啟亮則設計出「落火狀態監視相機」，以監測祝融號的運作情況。該相機的外殻能抵抗高達6200個G力單位的衝擊力、能抵禦攝氏負70度極端低溫，並能隨周遭環境調整內部氣壓，相機亦具備視角水平達120度、對角約170度的「超高清緊湊型低畸變超廣角鏡頭」。容表示，相機將相片從火星傳回地球需時7小時，過程殊不容易，看到首張相片時心情相當激動。

吳的團隊有一名成員為香港年輕人，他希望是次中國登陸火星成功能激發本地及國內更多年輕人加入投身探索太空的行列，容則希望政府未來在此範疇可投放更多資源。

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