近日港人迷上姜濤、愛上Mirror，姜糖更會為偶像設計手遊、註冊姜濤幣、豪買新西蘭地皮及電車車身廣告，掀起久違的追港星文化。然而追星文化在韓流下從未減退，港韓迷為與偶像一對一視像通話，不惜在內地網上平台大手掃入偶像26張新專輯，惟最終慘被走數，平台居然稱收貨人需持內地身份證，令粉絲氣炸：「成日話香港係中國一部份，咁做唔係歧視香港人嗎？」

「MAMAMOO華莎迷你專輯《María》線上簽名會、一對一（與偶像）視頻（視像）通話、50（個）名額！」內地最大追星電商平台之一的「一直娛」，過去與不少南韓經理人公司合作推銷明星周邊產品，當中以專輯、演唱會門票和商品最受港人歡迎。

拖足一年半 僅部份發貨拒退款

惟全球疫情肆虐，南韓不少經理人公司為保旗下明星及歌手的海外支持率，與「一直娛」合作大搞各式線上活動，如視像通話、生日開屏應援等，其中人氣女團MAMAMOO成員華莎早前推出首張個人專輯，該平台以每張碟售128元人民幣（下同），並附送官方書籤、一張小卡和一本寫真，吸引不少粉絲購買。不過有粉絲購買新碟後，部份不獲出貨，且官方推出限量特典（即小相冊）更疑遭扣起。

五年前開始追韓星的26歲韓文繙譯員TT，去年初迷上女團MAMAMOO，成為鐵粉「Moo Moo」，曾到韓國語學堂留學兩年兼貼身追星。去年讀畢回港後，因疫情無法去南韓，見最喜歡的成員華莎推出新專輯，遂花近3,000元在「一直娛」購入26張碟，希望贏得與偶像一對一視像通話、線上簽名會及限量小相冊。

最終TT幸運中獎，獲得與偶像華莎3分鐘視像通話的機會，令她畢生難忘，華莎更親筆在專輯上「To簽」（即簽名時加上粉絲名字），「難忘到之後幾晚都瞓唔着，瞓着都會笑！」沒想到，其後專輯全部石沉大海，就連她認識的香港和台灣粉絲亦一樣，估計沒發貨的專輯有數十張，部份人損失慘重。

惟她其後發現有內地粉絲手持大量限量相冊，更以每本20元在網上放售。她遂向客服查詢，對方只稱是「隨機發貨」；追貨四個月，她終收到其中八張專輯（包括「To簽」），但一本限量相冊也沒有，客服回覆時竟要求她要有內地身份證及地址。TT指該平台列明，專輯為海外粉絲也可購買，質疑有人扣起相冊留給內地粉絲，而平台未有退回沒發貨的18張專輯合共2,300多元。事件折騰近一年，但因該平台為內地機構，粉絲在港報警也無用，感到無奈。

之後她在網上發現「一直娛」問題多多，不少台灣和香港粉絲不時發生收貨無期事件，有粉絲購買四張韓星金知範的專輯，但最終「連影子都沒見」；有粉絲指等了兩個月的專輯，最終只收到海報。據知「一直娛」於2017年上線，為粉絲提供明星資訊及商品的平台，其母公司北京愛豆文化傳媒有十年娛樂產業從業背景，透過該平台與明星工作室、官方粉絲團、粉絲運營機構等合作，提供明星資訊、電商、應援、線上線下活動等。據官方數據，該平台成立一年粉絲量已累計有20多萬。對於香港粉絲被扣起專輯及相冊問題，記者電郵予一直娛及其母公司，惟至截稿前仍未獲回覆。而MAMAMOO的韓國經理人公司RBW同樣沒回應。