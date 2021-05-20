【本報訊】近日本港氣溫炎熱，酷熱天氣再破紀錄。天文台表示，截至前日，單計5月已有七日「熱夜」，即全日最低氣溫攝氏28度或以上，打破有記錄以來5月最多熱夜的紀錄。天文台預測未來一周天氣持續酷熱，料下周日最高達攝氏約34度，下周後期則受一道廣闊低壓槽影響，天氣不穩定。

天文台連續7日發酷熱警告

天文台昨日在社交平台專頁發文，指今個5月未完已有七日「熱夜」，打破有記錄以來5月最多熱夜紀錄。本港對上一個最多熱夜的5月是2018年，共有六日。今年立夏於本月5日，之後天氣越趨炎熱。天文台資料顯示，自本月7日至今，每日最高氣溫都錄得超過攝氏30度或以上，昨午各區氣溫也上升至攝氏33度或以上，是連續第七日發出酷熱警告。近年熱夜數目持續增加，去年是天文台近140年有記錄以來最多熱夜的一年，一共有50日；2019年亦出現46個熱夜。

天文台科學主任羅曉輝表示，熱夜主要是「偏南氣流喺海上嚟，（氣溫）濕同熱」，加上今年5月較少下雨，「始終落雨會令溫度低啲」。羅又指每年天氣會有所不同，3至5月為春季，溫度為正常至偏高，但「因為全球暖化等，今年比較熱」，提醒市民要多飲水，保持空氣流通。

天文台表示，今日局部地區有雷暴，但市區最低氣溫約攝氏28度，最高則攝氏約32度。未來天氣方面，一股偏南氣流會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨，隨着高空反氣旋稍為增強，本周末至下周初天氣持續酷熱，最低約攝氏28度，下周日氣溫最高達約攝氏34度，並預料一道廣闊低壓槽影響南海中北部，下周後期會為華南沿岸帶來不穩定天氣。