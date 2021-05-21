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疫苗接種︱林健鋒倡送免費機票谷針

1小時前
行政會議成員、經民聯林健鋒建議向已接種兩劑疫苗人士，送出免費機票、酒店連staycation套票、兩大主題樂園門票。本報記者攝

工商界擬與娛樂休閒場所合作舉辦抽獎活動，作為市民接種疫苗誘因。行政會議成員、經民聯林健鋒建議向已接種兩劑疫苗人士，送出免費機票、酒店連staycation套票、兩大主題樂園門票，甚至一次過發放5,000元電子消費券或加碼持續進修基金予合資格市民。

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林健鋒今午主動向傳媒指，目前香港只有120萬市民接種首劑疫苗，佔全港16歲或以上人口18%，接種率比內地、美國等地差，因此有意「拋磚引玉」建議機管局將早前斥資20億元購買的50萬張機票，預留部份予已完成疫苗接種的市民，亦建議酒店、港鐵、電影影院等各大娛樂場所提供免費或優惠套票，予已完成疫苗接種的市民。他表示，目前已接觸相關業界，指他們亦都意見持開放態度，但現階段未有仔細方案。

被問到相關建議會否對不能接種疫苗的人士不公平，林認為，他們不會「強迫」該批人士接種疫苗，指出不希望社會因「一啲謠言、報道」而影響他們接種疫苗。

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林健鋒
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