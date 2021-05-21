近日本港多次發出酷熱天氣警告，天文台昨日（20日）更公佈單計5月已破紀錄錄得7日「熱夜」，即全日最低氣溫於攝氏28.0度或以上。囚權組織石牆花今日（21日）發起「十萬火急行動」聯署，呼籲公眾關注監獄酷熱環境問題，以簽名表達意願要求懲教署改善。

石牆花於facebook專頁表示，監房內酷熱問題比外面更為嚴重，基於處所位置、建築結構等情況，院所通風系統長期為人詬病，難怪有在囚人士形容炎夏時活在監房猶如「蒸籠裏的小籠包」。近期連日天氣酷熱，牆內環境嚴峻，故發起聯署，希望募集10萬聯署要求當局改善。

倡容許囚友用退熱貼、飲凍水 增沖涼次數

石牆花建議，署方基於人道理由，考慮新增如退熱貼、太陽眼鏡等預防中暑物資，讓家屬可交予在囚人士，當中太陽眼鏡現時需要醫生證明才可使用。石牆花指現時只有熱水供飲用，建議提供凍水，並容許增加沖涼次數等。

內文又指，因部份監房建築設計古舊令內部難以通風，建議於院所頂層、外牆塗上隔熱塗層，以及於監倉內增設抽風設備，除了減低在囚人士的中暑機會，同時顧及懲教職員的職業安全健康。

邵家臻曾撰文提獄中散熱方法

日前石牆花創辦人、前社福界議員邵家臻已曾就監房酷熱問題撰文，提及獄中「傢俬」多數以不鏽鋼製成，吸熱快散熱慢，「枱枱櫈櫈都是㷫的」，並形容獄中降溫是一大學問，例如要先脫光衣服以濕毛巾抹身，出汗後再塗上爽身粉，並保持靜止狀態，若仍然「爆汗」便如此類推再做一次。

聯署網址：https://forms.gle/eNpGEZhP8gnEf1vs8

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