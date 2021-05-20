這幾天在讀何福仁的詩集《愛在瘟疫時》，很好讀。 去年和前年我有一些詩緒，用這個專欄的空間鳴放了一下， 今年收拾心情 ，本來不多的詩意都束之高閣了，連讀詩的興致也一併雪藏，現在捧讀這本詩集的小詩，讀詩心情又回來了。特別喜歡的一首：

〈病毒醫生〉

有一天，他脫下口罩

發覺原來沒有鼻子

沒有嘴巴

沒有嘴巴

那是因為說了不該說的話

損害了免疫系統

但為什麼沒有鼻子呢

原來已沒有了呼吸

他也不能免疫

還好他留下了見證

那一雙炯炯有神的眼睛

詩集中的詩有中英對照，譯者沈鄧可婷。我把中文原詩和英譯來回看，忽然體會到「可堪玩味」四個字的意思。隨手拈一例，這詩最後一節兩句，英譯：「Thank goodness there were his eyes / The clear, steadfast eyes where truth resides」真是如得其神，連音色節奏都在互相呼應。

這些詩是去年瘟疫以來，社交隔離處處底下寫的。我想起這是寫於2019年之後的香港，不免浮想，筆觸是否連結着我們這個有點一言難盡的城市時空？當然這是reading between the lines的行為，如若錯摸，與作者無涉。

《愛在瘟疫時》其中一些曾在網上發表。《別字》第25期刊登四首，「作者簡介」乾脆得很：「何福仁／寫作多年，近著詩集《孔林裡的駐校青蛙》，詩作大多未曾發表。」我這便又推想，這些詩得以與讀者見面，自有因緣。

區聞海