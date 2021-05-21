就讀何文田漢師幼稚園的4歲男童的感染途徑，影響本港是否已清零。港大微生物學系講座教授袁國勇今日傍晚，到曾為男童診治的楊超發醫生診所調查，指因診所有提供科興疫苗接種，可能男童用來收集深喉唾液樣本的樣本瓶，被疫苗中已滅活的病毒基因污染，令男童樣本檢測呈陽性。不過他重申，男童樣本屬真陽性，男童於今年1月時已感染的可能性較大，認為香港應該已「清零」。

袁國勇昨日到金域化驗所及衞生防護中心公共衞生化驗處視察後表示，男童的樣本沒受兩間化驗所污染，而港大進行的病毒基因排序，在10個位置找到陽性，顯示樣本屬真陽性。男童可能是今年1月已受感染，釋放殘餘病毒；或是新近有雙重感染導致病毒干擾，令COVID-19病毒量低。

男童樣本屬真陽性結論惹爭議

不過袁國勇的結論今日仍惹起爭議。之前也有為男童樣本進行基因排序，指樣本沒有病毒基因的港大公共衞生學院教授潘烈文今早在電台表示，仍未能確定樣本是真或假陽性；他的測試沒找到病毒基因，是因他是進行整個病毒基因排序，測試方法本質不同，他利用的多重PCR測試方法，敏感度較單獨檢測病毒某個片段低。楊超發今早在電台也質疑，男童今年4月因扁桃腺發炎發燒而入院，檢測呈陰性，對後來樣本呈陽性感到奇怪。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，袁國勇推斷男童的情況無正面證據支持，但在可掌握的資料下，袁說出不同可能性是合理。

袁國勇今日傍晚到楊超發的診所視察後表示，因該診所有接種科興疫苗，醫生為病人接種疫苗後會脫下手套，但手套可能有疫苗的殘餘病毒基因；當第二名病人求診時，醫生可能從樣本包拿出表格為病人填寫，疫苗的殘餘病毒基因污染了表格，之後表格交回樣本包時，污染了盛載深喉唾液的紙兜或樣本瓶，令樣本瓶內有疫苗的殘餘病毒基因，導致檢測呈陽性。衞生防護中心會於診所抽取環境樣本化驗。

3可能性致男童樣本呈陽性 但今年1月已感染機會較大

袁國勇重申，男童樣本屬真陽性，因10個在病毒基因排序圖譜進行的核酸測試都呈陽性，只是不代表病人是真正受病毒感染。現時有3個可能性，包括男童今年1月已感染而間竭性復陽、受雙重病毒感染而產生病毒干擾，以及樣本瓶受疫苗中的滅活病毒基因污染。雖然內地曾發生科興疫苗的滅活病毒基因污染環境，但他強調此可能性很低。

他指，男童血清顯示有人類皰疹第7型病毒基因，很可能他感染玫瑰疹而出皮疹，導致病毒干擾。因無法將整個病毒3個基因排序出來，故暫時無法確定其感染途徑。但他相信男童於今年1月感染的機會較大，因當時大廈內有另一戶家庭有感染，對於香港實際清零的機會是否大，他指：「我無真憑實據，不過我感覺係應該我哋真係已經清咗零。」

本港或已28日無源頭不明個案

根據資料，若男童於今年1月感染，即最近本地確診個案是5月16日的4個月大男嬰，該男嬰於5月5日已被隔離，即社區已有16日沒有本地感染個案；而本港已28日沒有源頭不明個案。

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