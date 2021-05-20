「有啲炒到幾千蚊一張紙卡，對你嚟講係一張廢紙，但對我係無價寶！」26歲的TT兩年前才全情投入韓星「飯圈」（明星粉絲圈），因迷上南韓四人女子組合MAMAMOO成員華莎，曾豪花40,000元買碟，至今成功抽中九次跟偶像視像見面，連偶像都記得她。

迷上華莎全因對方的真性情，因為華莎曾被批評是組合中最醜樣，但偶像一句說話打動了她──「如果我達不到現今世界審美觀，我就要創造屬於自己的審美觀。」TT自小因樣貌被同學欺凌，身同感受，開始追隨。

讀韓文學剪片 為偶像辦相展

兩年前，她更到南韓讀韓文，去年讀畢回港，現時每月花2,000、3,000元購買偶像周邊產品。倘偶像出碟，「我哋要去韓國指定舖頭掃大量專輯，務求被抽中出席偶像簽名會，親身與偶像接觸。」有次她抽中偶像的握手會，不惜花近20,000元買機票酒店快閃去韓國，「可能買100隻碟先抽到！」

每逢偶像推出新歌，更要努力打榜，不但付費在當地兩大音源平台狂聽歌，更會付款予五、六名南韓人聽歌，以增加播放率。限量版的小卡被炒至數千元一張，或演唱會飛炒至20,000、30,000元，粉絲們仍傾力購買。

飯圈近期興起為偶像自製產品出售，上月MAMAMOO另一成員輝人生日，TT與多名朋友租用一工廈200多呎工作室為輝人搞相展，隔空應援偶像，吸引大批粉絲參加。前後花了三個月籌備，又親手設計精品出售。雖然追星族經常被批評「嘥錢嘥時間」，但TT認為追星令她學會韓文、影相及剪片等，又認識到志同道合好朋友，只要追得理性並無不妥，希望外界正面看追星族。