E患有焦慮驚恐症，過去一年多，病情穩定，即使生活和工作受疫情影響，而出現各種各樣的改變，但E的情緒也保持穩定，沒有出現復發的情況，直至兩星期前覆診時，E跟醫生說：「我最近無端端發作咗一次，啲驚恐發作唔知點解又走咗出嚟，突然間唞唔到氣，覺得有啲暈，我結果走咗去急症室，不過醫生幫我檢查咗之後，又話無嘢，其實我都知道係驚恐發作……」

醫生聽到E突然間有驚恐發作，一方面很擔心，另一方面又覺得很奇怪，因為E過去一年，抗壓能力十分好，為何突然間會在這個時候發作呢？E自己也覺得奇怪，因為最近數周，生活上沒有太大壓力，她也有準時吃藥，份量也正確。最近一年，藥物份量也沒有改變，所以她也覺得莫名其妙。但再說下去，E突然醒起，最近因為經常戴口罩，所以出現暗瘡問題，於是向皮膚科醫生求診，醫生開了口服暗瘡藥Retinol-A，俗稱A酸。

「哦，原來你開始食A酸，怪唔得啦……」醫生終於找到情緒波動的源頭，口服A酸是治療暗瘡頗常用的藥物，因為治療效果良好，所以當暗瘡嚴重時，醫生可能會考慮處方，A酸可以塗於皮膚上，也可以口服，但如果口服時，則要留意患者有沒有情緒病，又或是否有情緒病的傾向，因為A酸可能會誘發抑鬱症或有關的情緒病，如果患者本身已經有輕微的情緒不穩，服用A酸後有可能令情緒波動的情況惡化，雖然不能肯定E最近的驚恐發作完全是由於服用A酸引起，不過相信也有一定的關係。

除了口服A酸外，還有其他常用的藥物也可能會誘發情緒病，如口服類固醇、舊式的血壓藥、戒煙藥、用於治療肝炎的干擾素等，所以如果本身有情緒病的傾向或病史，見醫生時如要處方新藥物，必定要讓醫生知道，好讓醫生有充份的考慮。

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李德誠 精神科專科醫生