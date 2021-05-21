示威常客「王婆婆」王鳳瑤被指前年在高等法院襲擊女保安員，案件原定上周三於東區法院開審，但由於「王婆婆」沒有聘用律師，裁判官王證瑜讓她先翻閱控方不依賴的文件及證據。案件押後至今，王甫開庭便向裁判官投訴，指遭臥底內鬼監視，令她誤以為是支持者或同路人，壓力較受警方重重包圍更大，要求法庭協助。惟王官強調只處理庭內與案有關的事項，著她尋求其他部門機構處理。

控罪指被告王鳳瑤(64歲)前年1月22日在高院地下大堂襲擊胡婉鴻，她被指當日拒絕接受安檢，並且以膊頭及手肘撞向女事主胸口。

王上次揚言會堅持 「公⺠抗命」，審訊期間保持緘默，不自辯、不求情，亦不盤問證人。今天她在庭外向記者表示，身體狀況一向欠佳，血壓高至200，曾擔心再受刺激會中風，但堅持不會放棄，「除非斷氣」，她仍抱持「煲底見」的希望。王在庭外搖晃英國國旗，並叫喊「警匪一家，喺人都蝦」「康復香港，時代革命」「五大訴求，缺一不可」等口號。

王官今早讓「王婆婆」繼續翻閱上次仍未閱畢的控方文件及相關閉路電視片段。惟至今午，王欲先翻看近10小時的閉路電視片段，但礙於條件限制，她未能即時觀看該些片段。王官再將案押後至下月11日再訊，並表示希望王能於下次答辯。

【案件編號：ESCC2490/20】

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