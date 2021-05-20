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立法會無晒民主派，一班建制派不斷收緊《議事規則》，但建制派似乎覺得未夠，噚日又有新搞作，限制議員出席大會期間嘅衣着，仲話要搞張負面清單，列明不恰當服飾，包括運動裝、波鞋、牛仔褲、帽等等，仲講明唔跟就要罰。

立法會議事規則委員會噚日開會，討論修改《議事規則》，委員會主席謝偉俊噚日開完會之後話，佢哋將修訂《議規》內有關議員服飾要求，以後寫明出席會議者須穿「商務服飾」，修改規則可令衣着保持莊重，但呢個衣着規定僅限逢周三、四立會會議，暫時唔適用喺法案委員會同事務委員會，到時仲會有張「負面清單」，列出議員唔可以着去開大會嘅衫褲。包括運動服、牛仔褲、波鞋等等，仲講明，唔跟規矩嘅議員先由立會主席勸喻，如果仲係唔遵從，或會構成「行為不檢」。

損立會「尊嚴」標語將禁

為咗針對以往民主派成日喺立會會議展示標語抗議，謝偉俊話議規會計劃修訂埋《內務守則》，規定議員展示標語僅限於「幫助發言」，只限於議員座位範圍，議員唔在席就不能展示，標語亦唔可以令立會尊嚴受損害、唔阻礙其他議員及大主席視角。

其實着便服開會、展示標語抗議，唔只民主派議員做，建制派都有，好似謝偉俊都曾經喺立法會着波鞋同短褲，究竟係搞民主派定玩自己友？何況將來好可能冇民主派入立法會，一班建制派搞壇大龍鳳，就係唔想見到狄志遠、馮檢基着短褲個樣？

李八方