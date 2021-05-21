港府突然將駐台灣的香港經濟貿易文化辦事處（經貿文辦）停止運作，事隔3日港府發稿回應停運是因為「台方多次粗暴干預香港事務」、推出「援港專案」及單方面設立「台港服務交流辦公室」，「為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供支援。」時事評論員劉銳紹指出，港府清楚說明因政治原因停運經貿辦，非關民生和疫情，最終受害只會是民眾，影響政府向在台人士提供協助，形容措施「傷人自傷」。

劉銳紹指，港台有半官方組織的「港台經濟文化合作協進會」和「台港經濟文化合作策進會」，反映港府今次沒有利用兩制的空間理順對台關係。他分析，港台關係一直從屬在兩岸議題，港府從無獨立能力可處理對台政治問題，不排除北京不滿台灣近年親近西方，故利用各種手段例如中斷台灣邦交向其施壓。

反問是否要關閉駐倫敦辦 未來港台出入境或受兩岸關係影響

劉續指，港府如果因台灣向港人推出「援港專案」等協助成為關閉辦事處的原因之一，英國推出援助港人的政策更加進取，吸取港方的資金和能力都比台灣更大，反問港府是否同樣要關閉駐倫敦辦事處。他補充，香港台灣民眾在兩地的出入境自由未來會否受兩岸關係影響，要視乎中港台三地執政者的政治智慧，無人能排除任何可能性。

陶傑嘲諷駐倫敦辦事處「關不得」 林鄭曾受惠

專欄作家陶傑亦在社交網站批評，英國亦推出了BNO居留權的政策，「除了一樣粗暴干預香港事務，據說乘機誘吸香港資金」，反問特區政府「幾時又關閉駐倫敦的經濟貿易辦事處呢？」並撤回人員及其子女回港。他並嘲諷駐倫敦辦事處可能「關不得」，因為有許多讓特府官員派駐的職位名額，「倫敦可以買樓，可以Shopping，當年林鄭以政務官身份，也調去此倫敦辦事處，一面出糧一面照顧去英國留學的老公和兒子。」

林榮基稱如同與台灣攤牌 料將強行關閉台灣駐港辦事處

台北銅鑼灣書店負責人林榮基對《蘋果》表示，港府以台灣「多次粗暴干預香港事務」 的理由，解釋為何關閉香港經濟貿易文化辦事處，其實是意料中事，也反映港府對台灣為2019年曾參與反送中運動的年人提供援助，一直心懷怨恨。林榮基形容，港府的行動如同與台灣攤牌，迫使台灣當局不再「干預」香港事務。 他預期，港府下一波的動作，將會強行關閉台灣駐港辦事處等機構，甚至把行動升級至，中斷台港的正常交流與經貿聯繫。

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