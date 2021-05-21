公務員事務局日前公佈，2020至2021年度超過1,800名公務員辭職，是十年以來的最高紀錄。另一邊廂，教協最新調查顯示，約四成受訪教師有意離開教育界。將視線放至商界，香港美國商會進行會員意向調查，發現其中超過四成受訪會員考慮離開香港，超過六成受訪會員表示對香港國安法感擔憂。

顯然易見，不論是公務員辭職率高企，抑或是教師考慮離職，又或者是美國商會成員無意留在香港發展，原因均大程度上歸因於香港現今的政治形勢。對於公務員來說，要繼續於政府內發展，需得宣誓效忠特區，在工作期間更有機觸發外國制裁，失去投資國外資產以至移民外國的機會。轉至私人市場，既可謀生，又不怕惹禍上身，可謂一舉兩得。有能力在私人市場爭一日之長短的公務員，自不願久留。

於教育界，已有多位教師因發表政治相關言論而遭教育局取消註冊教師資格，在課堂中甚麽可以講、甚麽不可以講，政府沒有清楚交代。一不小心誤觸紅線，遭到檢舉，輕則失去教席，重則被吊銷教師註冊甚至惹上官非，繼續當教師可謂吃力而不討好。

至於美國商會成員，他們當初將資金投資在香港，於香港發展，無非就是因為對香港的制度有信心，認同香港能使他們安身立命。一旦他們認為香港再無利可圖，不能再安全穩定地為其富，他們即會離香港而去。香港美國商會的調查，已將在港美籍商人擬離港的箇中緣故講得清清楚楚。

對於一個以第三產業為本的城市來說，人才與資金可謂向前發展的兩大必要條件。香港之所以具有全球競爭力，其中一個因素是香港的教育制度使香港從事第三產業的白領階級皆能掌握英語，故可與國際社會接軌。通英語的人才，能夠吸引來自世界各地的投資者投資香港，為他們創造利潤。另一方面，香港與東亞附近的其他地區不同：不論是中國內地、日本、韓國、台灣或澳門，法律均是建基於大陸法系，香港由於過往為英國殖民地，故跟隨英國行英美法系，以案例而非成文法律作為法律判決的基礎，在東亞地區可謂獨樹一幟，再加上香港官員清廉，少有貪污，故深受西方社會信任，經過數十年的發展後，遂成為世界三大金融中心之一，與倫敦和紐約並駕齊驅。

教師流失，公務員流失，外商流失，三件事看似風馬牛不相及，但實際上皆敲響了香港國際地位的喪鐘。香港早前已被剔出美國傳統基金會編制的經濟自由度排名，基金會直指近年形勢已反映香港的經濟政策最終由北京決定，故不應在排名區分香港與中國。各方面的人才在不同崗位服務，正正構成香港繁榮穩定的基石，若人才從教育界以至公職界流失，使香港過往賴以成功的體制無法持續，就像是一整組運轉中的齒輪突然有數個齒輪脫了軌一樣，香港失去國際金融中心的地位，已成定局。

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