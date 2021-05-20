【本報訊】一名已完成接種兩劑疫苗、居於西區寶翠園的18歲女子本月5日前往深圳，18日在當地確診。衞生防護中心指由於病人的病毒CT值高，料早前已受感染，屬復陽個案。

本港疫情持續放緩，昨僅錄得一宗輸入個案，為一名從印尼抵港的26歲女子。另外，一名居於西區寶翠園的18歲女子本月5日前往深圳，衞生防護中心前日接獲廣東衞生當局通報指該女子確診，列為外地確診個案。

衞生防護中心：不知何時感染

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，該名18歲女子於英國讀大學，去年11月由英國回港，之後大部份時間在家網上學習，4月13日及本月4日完成接種兩劑復必泰疫苗。本月5日她前往深圳後在酒店隔離，初期檢測呈陰性，直至18日檢測呈陽性，CT值高達35至38，即病毒量很低，抗體檢測呈陽性。歐家榮指該女子可能之前已受感染，現在復陽，暫時不知她何時感染或有否傳染性。

至於前日公佈前往上海後確診的43歲男子，歐家榮表示該男子在意大利任汽車設計師，2019年起一直在意大利，今年4月22日才返港，返港後檢疫期間檢測呈陰性，由於他2月時曾在意大利確診並已康復，不排除同樣屬復陽個案。

另外，香港佛教醫院一名護士本月18日進行疫苗注射前，發現一個用作運送15劑科興疫苗的手提冷藏袋內的溫度偏離攝氏二至八度的指定溫度範圍，紀錄儀顯示儲存溫度曾有約兩小時為攝氏1.3至1.7度。有三名職員曾接種有關疫苗，未有不適。院方已暫停使用餘下疫苗，疫苗供應商昨回覆確認有關儲存溫度的輕微偏差，不會對疫苗成效和安全構成影響。院方已呈報醫管局總辦事處，並檢討使用有關冷藏設備運送疫苗的工作流程及指引。

前日有七宗打針後送院個案，其中六人已出院，一人未經診症自行離開醫院，症狀包括昏厥、暈眩、高血壓及心悸。