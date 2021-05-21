前年10月有35萬人參與九龍大遊行，但中途遭警方腰斬驅散。一名18歲男學生被指當日在前線當眾辱罵及掌摑警員，被控在公眾地方作出擾亂秩序行為及襲警罪，案件今於九龍城裁判法院續審。患有自閉症的被告今自辯，指被拘捕時遭警員施放胡椒噴霧，一直未能張開眼睛，被帶上警車後又連番遭警員掌摑，他數次要求送院就醫，警員卻要他先簽署口供才讓他求醫。

案件由裁判官鄭念慈審理。現已19歲的被告陳秉臻報稱學生，控罪指他於前年10月20日在彌敦道窩打老道交界公眾地方作出擾亂秩序行為，意圖激使他人破壞社會安寧，另被控襲擊警員18423陳文道及警員6185。據悉，被告為應屆文憑試考生。

辯方早前反對控方將被告的警誡供詞呈堂，指警員誘導被告作出招認，又使用武力威嚇。辯方又透露被告自2010年起診斷患有自閉症，一直需服藥及接受治療。

被告今自辯時稱，被拘捕時遭警員施放胡椒噴霧，至被帶上警車後一直未能張開眼睛，卻遭警員掌摑。到達警署後，一名凶神惡煞的防暴警質問他「知道自己錯未呀！仲唔快啲道歉？」被告搖頭表示拒絕，卻立即被警員掌摑。對方再度質問，「道唔道歉？」身旁的警員亦紛紛要求被告道歉，被告害怕再次被毆打，立即道歉謂「對唔住！」另一警員其後剪掉他手上的膠索帶，被告要求送院，「因為我頭暈，身體上有好多位置都好痛」，但警員卻沒有理會，只替他洗眼。

其後警員於紙張上書寫後，要求被告在特定位置上簽名。由於被告坐於警員對面，故未能看見書寫內容，他簽署完畢後警員立即收回紙張，卻從未講解紙張上的內容以及簽署原因。被告解釋因害怕被打才簽署，他當時解釋「我見到啲市民同差人喺到嘈交，我一情緒激動就鬧佢哋。」警員聽畢再度書寫，並要求被告簽署，被告瞄到有一句內容為「跟著警察走埋嚟，我咪打佢哋囉」。

被告庭上強調，當日從沒說過這番話，但警員當日指若簽署便讓他求醫，由於已「成身傷晒」，又感到疲倦，遂順從警員指示。

控方盤問時質疑，「你知道畀口供時有保持緘默的權利可？落口供你知道係咩事？」被告回答明白。控方又問若真如被告所說眼睛感到疼痛，為何被拘捕後不立即要求送院。被告回答，「因為我俾人不斷掌摑，打到我好頭暈」。

【案件編號：KCCC532/20】

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