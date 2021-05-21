人生有起有落，難免遇上感覺窮途末路、天亡我也之時。有沒有想過最絕望的厄運是甚麼？失戀、失業「雙失」？意外傷殘？患上絕症？看過很多故事，有些人即使遇上種種我們難以想像如何活下去的苦難，總仍能樂觀面對，而最令我訝異的是，他們都會異口同聲說這句話：「我仍然感恩。」

說起來，過去我實在討厭「感恩」，因為感覺老土又盲目。小時候讀宗教學校，凡事都說要感謝神，偏偏童年不快樂，每每聽到這句就火大，「祂賜我苦難，我還要感謝祂？」直至正念訓練加強對情緒的覺察，我才赫然發現痛苦源於怨恨、源於緊盯着生活的不如意，結果忽略生命總有好事有待我們發掘，它們往往被我們的憤怒和沮喪蒙蔽。

原來，「信者得救」沒騙人！

誠然，遇上逆境艱難，怨天尤人乃人之常情，我們有權繼續把痛苦放大再顧影自憐，這也是我過去的習慣。但若然靜下心觀察，這樣身心很緊繃，也太累了吧！而且，我們明明有選擇，要是願意培養感恩心面對，我們會學懂細味日常的好事；而越習慣感恩，就越懂發掘細微的小確幸，例如學會欣賞萬物之美——仔細欣賞一抹斜陽、細聽蟬聲鳥鳴、享受撲面的一陣花香或涼風，甚至讓你在厭惡或刻板的工作中找到絲絲由衷的喜悅，它們都會是你撐過逆境的好朋友，日常也能提升幸福感。

「即使你被診斷出有不治之症⋯⋯你仍可計劃及擁抱夢想，患癌也可以很快樂！」這是30歲末期癌症病人洛佩斯（Lauren Lopez）給同路人的勉勵，她說得比誰都鏗鏘有力。《蘋果》報道過她的故事，2017年她子宮頸癌復發，醫生斷定最多多活一年。面對「死期」倒數，她選擇定下目標每天找一件事好好感恩，坦言就當是「騙自己慶祝些小事」，並定時冥想（meditate）。執筆之際我再搜尋她的近況，原來她抱病開展了新生意，更在疫情期間寫書分享專注於感恩好事的心得，她寫道：「與其着眼於恐懼和憤怒，我非常感恩我能夠清晰帶着愛繼續前行，並着眼於我下一個熱衷的項目。」這句話，實在撫慰了此刻有點徬徨的我。

最近壓力四方八面襲來，偶爾我真的感恩多年前的焦慮症讓我及早變得更堅強；要不然，現在早就撐不過來。記得當初病發，常常失控的淚流滿面，但內心深處始終堅信這是寶貴一課，好奇的天性更讓我一直觀察着自己的心路歷程。有次跟同樣飽受情緒病之苦的朋友說起「感恩情緒病」，她很激動，質疑我傷得不夠深，質問我：「難道你想再病發？」這問題我思考了很久，的確，感恩疾病看來愚蠢又虛偽。

後來我終於想到答案。說實在，病發過程非常難捱，我絕不想再掉進那深淵，患病也絕非我所願。然而，人生就是無法強求天從人願，既然已病倒了，怨天怨地徒添身心的疲憊，我寧願「謝天謝地」，着眼發掘當中的得着；也就是見識過情緒幽谷，太明白萬念俱灰的煎熬，要是感恩能改變一念，稍微減輕撐下去的負擔，我願意試試看。

路始終難行。感恩不會感動天地為我鋪設康莊大道，我也不至於天真得相信山窮水盡過後一定柳暗花明，但感恩心起碼讓我還能為沿路每一點小確幸和新領悟感動，支撐我繼續走下去。也許一路走來仍然舉步維艱、步步動魄驚心，但總算盡力不枉此行。

撰文：Ophelie-C

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Ophelie-C

80後傳媒工作者，情緒「自療」的過來人。見識過情緒深淵，決心學冥想自救，慢慢從正念看到不一樣的現實。越過幽谷後有緣成為義務導師，堅持不扮高深，盼以「貼地」實例分享正念的日常。

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