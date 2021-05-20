「我的BB腦袋裏有一個水泡？情況嚴重嗎？會影響BB智力嗎？」

當我們在產前超聲波裏發覺BB有脈絡叢囊腫（Choroid Plexus Cyst）的時候，自然要向父母解釋一番。當聽到是「脈絡叢囊腫」的時候，他們面色自然會變得鐵青，以上的問題就會連珠炮發。

脈絡叢囊腫確切成因目前尚不清楚。脈絡叢是一對位於大腦左右兩側的海綿狀腺體，有生產腦脊液的功能，並不是大腦中涉及思考的部位。在懷孕中期，胎兒的脈絡叢結構仍在發育中，已生產的腦脊液有時會暫時滯留或積聚在脈絡叢的內部組織裏，在超聲波看來就像一種小水泡，故被稱為「脈絡叢囊腫」。它發生的機會率大約百分之一至二，可能存在於胎兒大腦的其中一側或兩側，數量、大小和形狀各有不同。

其實脈絡叢囊腫並非腫瘤或癌症，反而可以視為正常人體變異的一部份，對胎兒無害，亦不會損害胎兒大腦或影響大腦的運作。不過它在中孕期的出現，可能會引起我們對於「18三染色體症」的小機率風險（低於1%）的顧慮。「18三染色體症」即愛德華氏綜合症，是一種較為罕見但可致命的嚴重染色體疾病。除了脈絡叢囊腫之外，患者通常還有更多的先天異常（例如心臟缺陷、體重通常小於預期、手部缺陷等），大部份會在出生前或是出生後的數星期內便會死亡。如果超聲波檢查沒有其他發現，加上之前的唐氏綜合症篩查或無創性胎兒染色體篩查結果正常，則你的胎兒不太可能患有愛德華氏綜合症，除非有其他異常的出現，否則我們通常不建議媽媽因為這個原因而進行入侵性檢查（即羊膜穿刺術）。

那麼媽媽需要定期超聲波檢查監察嗎？事實上大部份單獨存在的脈絡叢囊腫通常會在懷孕第24至28周自行消失，所以我們只要用超聲波「見證」它的消失即可，好讓爸爸媽媽安心，之後亦毋須進行任何額外的檢查來監控囊腫的情況。孩子出生後，醫學研究已表明在腦功能、運動功能或行為上與正常人無任何差異，因此亦沒有需要為此作產後評估。

蘇振康 婦產科專科醫生